伊院副顧問醫生涉向未看診病人開藥　並偷醫管局藥物　將轉區院審

伊利沙伯醫院副顧問醫生李志良，涉嫌向8名未有預約或看診的病人開咳藥水及精神科藥物，並把藥物作自我保存，又涉偷醫管局藥物，被廉政公署控以公職人員行為失當及盜竊罪。案件今(4日)在西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方需時準備文件將案件轉區域法院處理。裁判官將案押後至12月8日再訊，並准被告以2萬港元保釋，期間不得離港及干擾控方證人。



在8名病人不知情下處方藥物

被告李志良，47歲，被控兩項公職人員行為失當罪，及兩項盜竊罪，指他於2015年3月至2020年9月期間，在醫院管理局(醫管局)轄下伊利沙伯醫院作耳鼻喉科副顧問醫生時，在8名病人沒有應診情況下，利用他們的名義作出診症預約，並向他們處方兩種藥物，即 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL ，兩藥均為受管制藥物，醫院職員因而配藥，被告則取走並私自保存；被告另涉向3名病人處方上述兩種藥物，其劑量高於3人所需，之後要求3人將過多的藥物退還給他，由他保存。

被告李志良被控公職人員行為失當及盜竊罪。(余俊亮攝)

涉偷醫管局的藥物

被告所涉的2項盜竊罪則指，被告於2015年3月至2020 年9月期間，偷取屬於香港特別行政區醫院管理局的財物，即 943 瓶120 毫升的 Actifed Compound Linctus 及 371 片每片10 毫克的 Methylphenidate HCL，總值約港幣13,585 元；及於2016年4月至2020年8月期間，偷取78瓶120毫升的Actifed Compound Linctus及42片每片10毫克的Metbylphenidate HCL，總值約港幣1106元。

包括咳藥水及治療專注力不足藥物

廉署早前接獲醫管局轉介貪污投訴遂展開調查，案發時日期為2015年3月至2020年9月，被告當時為醫院管理局轄下伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生。涉案的8名病人，有6人為被告的家人，另兩人為被告的家傭，涉及的藥物包括咳藥水，及一款治療專注力不足或過度活躍症藥物。

案件編號：WKCC 4071/2022