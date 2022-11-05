公眾燒烤場重開　市民闊別兩年豪花千元買料　望政府開放更多設施

政府進一步放寬社交距離措施，今日（5日）迎接首個周末。在石澳泳灘燒烤場，仍有三分一的燒烤爐被圍封不准使用，主要是分隔作用，餘下可供使用的燒烤爐已有過半被市民「圍爐」了。有市民指兩年前想來燒烤，怎料該刻就封場，今日特意買了一千元食材過來盡慶。亦有市民今早11時就來「霸位」，結果僅得五成滿。



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政府轄下的燒烤地點已於前日（3日）重開，記者今日下午到達隸屬康文署的石澳泳灘燒烤場，場內的39個燒烤爐中，有14個有市民使用，有13個燒烤爐有用黑色膠套蓋住，未有開放使用，尚有12個「吉爐」。雖然未到「人山人海」的地步，不過場內市民都氣氛歡愉。

劉小姐（左）指久違三年再來燒烤，冀政府能放寬更多防疫限制。（盧翊銘攝）

2年前「摸門釘」今日八人同行

有市民久違2年特意前來。劉小姐表示2年多前曾經「買齊嘢」到來石澳，怎料一到步就「封爐」，今次與朋友一行八人用了一千元買食材與用具，自行燒叉燒和金沙骨。

劉小姐認為，政府放寬防疫措施的速度太慢，「一早就應該要開燒烤場啦」，她認為政府應重新開放更多公共康樂設施，讓市民可以重新使用。

葉先生一家三口前來燒烤，他指今日特意想早少許前來「霸位」，雖然都在11時才到場，他覺得遲了少許，「點知嚟到（燒烤場）得五成人」。久違兩年多沒有燒烤的葉先生，表示都不太擔心大家在場內除口罩會傳染，「最緊要做好個人衛生」，他有帶酒精搓手液和消毒濕紙巾，作清潔之用。

張先生與太太「即興」在場燒烤，感到非常開心。（盧翊銘攝）

夫婦受氣氛感染 即興買料燒烤

有夫婦就到場即慶燒烤，張先生與張太本來只到石澳遊覽，來到燒烤場「見咁多人咁好氣氛，就即刻買嘢一齊燒。」他在附近士多買了200至300元食品和用具，就過來燒烤，「都唔使等，即刻有得燒。」

他指40多年沒有來石澳燒烤，兩至三年前仍有在其他公眾燒烤爐燒烤，今日雖然人不多，但氣氛都很好。

士多老闆吳先生以為今日會多人，「不過又唔係太多人」，惟他都會購置物品以預備增加的客流。（盧翊銘攝）

燒烤場士多生意未受惠

在燒烤場的一些士多就未有太多生意。其中一間士多的負責人吳先生指，本來以為公眾燒烤爐重開，會有更多人來，不過今日來買燒烤用品的人不多，「可能因為天氣唔好」，不過他都計劃購置更多燒烤用品，如燒烤炭和燒烤叉等，預備有更多人流。