七人欖球賽｜周末入場觀眾增氣氛熾熱　有人針卡出問題險不能進場

今日（5日）周末，七人欖球賽進入第二日，相較昨日，今日人流明顯增加，不少人更特別打扮入場，有市民疑因在內地接種疫苗，雖然取得疫苗通行證，卻未能加入安心出行，一度未能入場，需工作人員協助，亦有居港外國人認為入場要掃藍碼的措施「silly」（愚蠢），因為可借用別人的藍碼截圖入場，反映措施有漏洞，無助抗疫。



▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼



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七人欖球賽今日（5日）進入第2日，有市民於香港接種第一針，其後於內地接種第二及第三針，雖然獲得藍碼疫苗通行證，但未能加入安心出行，一度未能入場，需工作人員協助才成功入場。

居港外國人Mr.Rowan 形容入場要掃藍碼的措施為「silly」（愚蠢），因為其實可以用別人的藍碼截圖進入會場。但他認為昨日賽事氣氛較為熱烈。對於香港之後的大型賽事舉辦仍設一定限制的看法時，他稱，「因為有這些限制才令今天的座位這麼空，因為如果外國人想來港看比賽，需要提早四日到香港。」

有市民於香港接種第一針，其後於中國接種第二及第三針，雖然獲藍碼疫苗通行證，但未能成功加入安心出行。（鄧宇詩攝）

江小姐表示，很開心看到再有大型賽事舉辦，認為今日整體氣氛比昨日好，因為很多人特意打扮入場。她指，對於場內容許飲食不會有太大憂慮，希望未來所有大型賽事不會再設有限制，但明白一下子取消所有防疫措施會帶來憂慮。