醫管局改規定　員工列密切接觸者　11.9起最快Day 1已可上班

疫情持續近三年，生活逐步復常。醫管局昨日（4日）更新密切接觸者提早返回工作崗位安排，指如果員工的快速抗原測試呈陰性、沒有任何感染徵狀及身體狀況適合返回工作崗位，醫管局會向衞生署衞生防護中心呈報，解除相關人士的隔離令，以便員工可安排返回工作崗位，最快列為密切接觸者後的翌日（Day 1）即就可以上班。



醫管局回覆查詢時指，局內的感染控制專家已就安排進行風險評估，包括現時局內超過九成九員工已接種三劑新冠疫苗、超過八成住院病人已接種兩劑或以上新冠疫苗、公立醫院的運作和額外感染控制措施的執行情況、以及醫護人員的人手需求等，相信有關安排不會增加公立醫院病人或員工感染新冠病毒的風險。



醫管局昨更新密切接觸者提早返回工作崗位安排，最快列為密切接觸者後的翌日就可以上班。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

醫管局在昨日（4日）發表新一期的《防疫快訊》，指隨著政府逐步恢復社交及經濟活動，加上冬季流感可能帶來急增的服務需求，故由下周三（9日）開始，被列為密切接觸者的醫護可以在向主管商討後，醫管局會向衞生署衞生防護中心呈報。衞生防護中心會為合適的員工根據《預防及控制疾病規例》解除隔離令，以便員工可安排返回工作崗位，最快列為密切接觸者後的翌日就可以上班。

醫管局在昨日（4日）發表新一期的《防疫快訊》，列為密切接觸者的同事最快Day 1就可以上班。（網上圖片）

醫管局回覆查詢時承認修訂有關工作安排，鑑於香港即將進入流感季節及疫情的最近發展，醫管局近日與衞生防護中心就醫護人員被列為密切接觸者後的工作安排進行商討，在考慮抗疫和流感季節的醫護人手需求，並平衡感染控制風險後，作出相關修訂。

按照修訂後的工作安排，員工若被列為新冠確診病人的密切接觸者，需盡快向主管報告及進行評估，如員工的快速抗原測試呈陰性、沒有任何感染徵狀及身體狀況適合返回工作崗位，醫管局會向衞生署衞生防護中心呈報，衞生防護中心會為合適的員工根據《預防及控制疾病規例》解除隔離令，以便員工可返回工作崗位。

解除隔離令員工要執行額外防感染措施

員工返回工作崗位後，必須執行額外防感染控制措施，包括於被列為密切接觸者的首六天每天進行核酸測試、在工作期間必須佩戴外科呼吸器及單獨用膳等。部分病人感染風險較高的部門，亦應個別考慮有關員工的工作安排。

醫管局又重申，會密切監察有關安排及額外感染控制措施在醫院的執行情況，以減低公立醫院出現院內感染的風險。

公立醫院護士劉凱文表示，難以理解醫管局為何會有此措施，直斥新指引是剝削員工。（資料圖片）

公院護士批評新措施是剝削員工

公立醫院護士劉凱文表示，難以理解醫管局為何會有此措施，斥新指引是剝削員工，「醫管局同事士氣已經好差，再咁落去大家只會帶住憤怒、悲傷的情緒離開醫管局。」他指，醫管局在二月開始已不斷更新染疫員工的指引，如在市民確診仍要14日檢疫時，已要求確診醫護7天快測陰性可上班等，「只可以話係冇最差，只有更差。」

他亦擔心，新冠肺炎的潛伏期為2至3日，新措施後或會增加院內爆發，「今日無事，唔代表聽日無事。」

呼吸系統專科醫生梁子超認爲目前最重要的是優先將最新的確診患者送往隔離設施，否則將無法控制疫情。（林若勤攝）

梁子超：不應太早放寬密切接觸者檢疫安排

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，醫管局的措施只要基於人手考慮，加上醫護會身穿一定的保護措施，故才有新指引調整。不過，他認為措施仍有一定的防疫風險，因醫護在工餘時間時未必可以與同事完全避免社交接觸，故加大在院內擴散的風險；如相關醫護有照顧高風險的人士，更有可能出現院內爆發。

被問到相關措施應否擴展至全港，他指，雖然現時本港免疫屏障高， 家居接觸者個個染病的情況比較少見，但認為如要放寬防疫措施亦應先放寬「0+3」及特別場所放寬，因家居接觸者的染疫風險較高，故認為不應太早放寬密切接觸者的檢疫安排。