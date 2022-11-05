公眾燒烤爐解封首個周末　有凍肉店料燒烤客增　計劃入貨多一倍

政府放寛防疫限制，今日（5日）是解封公眾燒烤爐的首個周末，其中筲箕灣是市民前往石澳燒烤前的一個準備物資點，有區內的凍肉店負責人表示，今早到來購買燒烤物資及食物的市民較預期少，但因應未來周末及假日BBQ客會增加，肉類及炭等入貨量會倍增。筲箕灣一帶超市的燒烤叉和炭都等物品亦供應充足，亦有區內著名燒烤用品店已結業。



記者早上到筲箕灣一帶，前往石澳的小巴總站附近的凍肉檔視察，不少店舖的凍肉和燒烤用具供應充足，有凍肉檔負責人指，燒烤用品的生意較少，市民主要是買火鍋配料，可能因為今日陰天，而且時間尚早，希望下午生意會更好。

因應未來燒烤客增加相信生意會有上升，他指，會增加入貨，例如預料周末及假日醃肉銷售可由日賣30至40磅，增加至60磅。燒烤用炭就由賣30包增至60包，燒烤叉則會增至200支。

區內著名燒烤用品店永成行，以前曾經以售賣美味燒烤配料和燒烤用具聞名。惟記者今日到上址已未能找到。該舖位現時是一間雜貨店， 負責人指他們已經是「第三手」，指永成行結業後變成海味店，海味店再結業後，兩年多前才接手。

在附近的超級市場，擺放燒烤叉和炭的貨架都有充足儲貨，而蜜糖、香腸等貨架上的儲貨都充足，未見有「清貨」情況。

▼10月28日 深水灣及中灣BBQ燒烤場重開前情況▼

