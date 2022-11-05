強檢等免費檢測11.8起免撩鼻改採咽喉拭子　梁子超稱靈敏度會較低

港府晚上（5日）宣布，在社區檢測中心、社區檢測站、臨時流動採樣站及機場入境檢測站進行的免費核酸檢測樣本，將由十一月八日起更改為採集「咽喉拭子樣本」，取代現時的「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。至於社區檢測中心／檢測站的自費檢測服務安排則維持不變。如市民無另行要求，自費檢測會繼續採用「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。



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強制檢測公告將修改 接受以「咽喉拭子樣本」檢測

港府宣布，在社區檢測中心、社區檢測站、臨時流動採樣站及機場入境檢測站進行的免費核酸檢測樣本採集程序，將由11月8日起更改為採集「咽喉拭子樣本」，取代現時的「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」屆時強制檢測公告亦會相應修改，接受以「咽喉拭子樣本」進行的檢測。

政府發言人：「咽喉拭子」採上呼吸道樣本仍可達高靈敏度

政府發言人解釋，改以「咽喉拭子」採集上呼吸道檢測樣本進行核酸檢測，仍可達致高靈敏度。服務承辦商的專業採樣人員會按衞生署衞生防護中心發出的相關指引採樣，以確保樣本質素。專業人員採集「咽喉拭子樣本」進行檢測，靈敏度可靠，同時亦可縮短採樣時間，簡化樣本採集程序，故是次改動既可提升整體檢測效率和服務量，亦不會影響核酸檢測的準確性。

把檢測做到「多、準、快、易、平」 達精準防控目標

發言人補充，「咽喉拭子樣本」屬國家衞生健康委員會發布的第九版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》所建議使用的上呼吸道樣本之一，在內地大規模核酸檢測（包括集中隔離及口岸入境）經常使用。 政府會繼續密切監察核酸檢測服務的速度、數量和準確性，把檢測服務做到「多、準、快、易、平」，並強化核酸檢測及將之常態化，以達致精準防控的目標。

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自費檢測服務會繼續採用「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」

至於社區檢測中心或檢測站的自費檢測服務安排則維持不變。如市民無另行要求，自費檢測會繼續採用「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。另外，市民亦可按自身需要，例如符合外遊目的地的入境管制要求等，選擇以「鼻腔拭子」、「鼻咽拭子」或「咽喉拭子」等其他方式採樣進行檢測，自費檢測收費不變。

呼吸系統科專科醫生梁子超希望政府盡快設立新冠肺炎線上支援服務。（資料圖片）

梁子超不明為何轉變 若想省成本應研是否仍須如此多強檢

呼吸系統科專科醫生梁子超直言，不明白為何有此轉變，因現時政府要求市民做強檢，正是認為有公共醫療需要，惟卻改用較低靈敏度的咽喉拭子，與政策原意不一：「尢其Omicron喺上呼吸道病毒量比較高。」他反指，對咽喉拭子有需求的是自費檢測的一群，估計政府此改動或是想節省成本支出：「如果係咁，不如諗下咪有需要做咁多強檢。」