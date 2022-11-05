疫情｜增5,111宗確診　輸入個案創新高達494宗　死亡個案增18人

本港今日（5日）新增5,111宗確診個案，再重上5000宗水平，輸入個案亦創新高，達494宗，貼近500宗關口，佔整體個案9.67%。另外，今日死亡個案上升至18人，為今年9月19日以來的新高，七日平均死亡人數達12人，平均死亡率為0.247%。



另外，今日本地再發現多十宗變異病毒株個案，分別為四宗XBB、1宗XBD及5宗BQ.1.1。



今日疫情概覽：



-新增5,111宗確診，較昨日反彈13.17%，單日個案再重上五千宗水平。

-輸入個案創新高達494宗，佔同日確診個案9.67%。

-新增18人死亡，累計死亡人數10,457，七日平均死亡率升至0.247%，是6月10日以來新高。

-本地感染XBB個案增4宗，累計11宗。本地XBD個案增1宗，累計10宗。本地BQ.1.1增5宗，累計19宗。

-留院個案累計1,895宗，較對上一日減少24人，新增入院213宗，新增5宗危殆及9宗嚴重個案。

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新冠肺炎疫情反覆，本港今新增5,111宗確診，較昨日個案上升逾一成三，當中4,617宗為本地個案，輸入個案為達494宗，為疫情以來的新高，則佔9.67%，接近一成。

新增的494宗輸入個案中，261宗涉及機場檢測樣本、59宗涉及第一至三日樣本，餘下36宗涉及第四至七日樣本。昨日入境人數為10,816人，佔確診比率為4.57%，七日平均確診上升至437人，七日平均比率為4.04%。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月27日至11月2日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約90.8%（七天移動平均比例）。

變種病毒株方面，截至今日零時零分，本港的輸入個案中再新增4宗BQ.1.1個案，本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案方面，香港再新增10宗變種病毒株個案，分別4宗為XBB個案、1宗XBD個案及5宗BQ.1.1個案，4宗XBB個案分別為13至60歲，涉及2男2女，分別居住於中西區、觀塘區及東區，三人接種三劑疫苗，一人接種四劑疫苗；1宗XBD個案為30歲女士，居於荃灣區，已接種三劑疫苗；另外5宗BQ.1.1個案為9歲至62歲，分別為3男2女，居於九龍城區、沙田區、油尖旺區及大埔區，四人已接種三劑疫苗，一人沒有接種疫苗。本港個案中累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1895名確診病人留醫治療，較對上一日減少24人，當中有213名新增確診病人。留醫的病人中，172名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報5名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有33名危殆及52名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。

另外，今日新增18人死亡，當中包括一宗在私家醫院死亡個案，為養和醫院呈報的死亡個案，涉及一名102歲女子，於11月3日離世。死者有長期病患，沒有接種疫苗，死因與冠狀動脈疾病有關。

在公院死亡的17名病人，分別為12男5 女，年齡介乎64 歲至100 歲。當中7人來自院舍，有7人打三針，6人打兩針，4人沒有打針資料。七日平均死亡人數上升至12人，七日平均死亡率創6月10日後的新高，達0.247%。

學校方面，由於今日為周六，不用上學，故沒有呈報個案，另外有7間學校各有一斑停課。至於院舍方面，有12間院舍有陽性個案，分別為10間安老院舍及2間殘疾人士院舍，共有19名院友確診，另有75名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 鐘聲慈善社劉梅軒安老院

2.東華三院余振強紀念護理安老院

3. 港城護老院有限公司

4. 松齡（保德）護老中心

5. 溫暖護老院

6. 新萬福護理院 - 葵涌分院

7. 東方護老院

8. 木蘭護老院

9. 慶楠護老院（深水埗）有限公司

10. 桃花源護老中心有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 新生精神康復會新生銀禧宿舍

2. 保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心



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