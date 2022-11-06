廉署辦訓練營　培養近百「廉政大使」　學習法治和反貪法例概念

廉政公署「廉政大使計劃」今年在全港大專院校招募110名大專生出任廉政大使，廉署人員在過去周末，帶領近百名大使進行戶外訓練營特訓，以培養團體合作和領導才能，並學習法治和反貪法例的基本概念。



廉政公署首席廉政教育主任范靜然表示，訓練營有助大使回到校園向同學宣揚正面價值觀，未來會設增潤活動，培養廉潔守法與國民身份認同等正確價值觀。



廉政大使合力完成高空繩網任務，訓練領導才能和團隊合作。（廉署提供圖片）

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近100名新加入的廉政大使在周末進行一整天戶外訓練營特訓，從中了解廉署工作，學習法治和反貪法例的基本概念，以協助他們在各自的大專院校校院內舉辦不同類型的網上網下活動，如帶出廉潔信息的手作工作坊和多媒體活動，向大專生宣揚廉潔信息，成為廉署的倡廉夥伴。

廉政公署首席廉政教育主任范靜然表示，喜見不少年輕的廉政大使都有推廣誠信的熱忱。（廉署提供圖片）

廉政公署首席廉政教育主任范靜然表示，廉署透過「廉政大使計劃」與全港19間大專院校的學生建立強大的倡廉網絡，從交流過程中，喜見不少年輕的廉政大使都有推廣誠信的熱忱，和絕不容忍貪污的正確信念，而不同院校的廉政大使亦在集訓中互相交流。

范靜然又表示，廉署人員藉着今次訓練，向大專院校學生介紹廉署工作和相關法例，加強青少年了解在廉潔社會中法治的概念及守法的重要，有助他們回到校園透過籌辦不同的校園活動，向同學宣揚正面價值觀。廉署在2022/23學年會繼續安排更多廉政大使計劃的增潤活動，讓青少年更深切體會法治精神及認識國家，培養廉潔守法與國民身份認同等正確價值觀。」