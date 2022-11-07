明起強檢毋須撩鼻僅採咽喉樣本　梁子超感不解　指敏感度較低

港府日前宣布，在社區檢測中心、社區檢測站、臨時流動採樣站及機場入境檢測站接受的免費核酸檢測樣本，將由明日（8日）起改為採集「咽喉拭子樣本」，取代現時的「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」。呼吸系統專科醫生梁子超今早（7日）於電台節目表示，不理解為何更改，只採集咽喉樣本會令敏感度下跌約三分之一，有可能令輸入個案增加，不過現時香港已毋須太憂慮輸入個案。



中大生物醫學學院客座副教授招彥燾同樣稱，更改採集方式會令準確度下跌，如病毒量太低，只採集咽喉樣本未必可發現。不過他亦指，準確度只是其中一個考慮因素，新措施可令採樣時間減一半。



僅採集咽喉拭子敏感度減三分之一

梁子超於港台節目《千禧年代》表示，根據外國研究，「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」的敏感度較高，達97%；如改為僅採集「咽喉拭子樣本」，敏感度會減約三分之一，只有68%，不理解為何政府更改採樣方法。不過，他認為本港已踏上復常之路，可減少做檢測，並建議提高強制檢測的門檻，或直接以快速檢測取代。

梁子超續指，由於檢測敏感度下跌，預計輸入個案會增加，但現時已毋須憂慮輸入個案，本身現時的入境限制，已無法阻止變種病毒輸入香港，抵港人士可直接回家，而屋內傳播的風險本身更大。

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梁：即使大型活動後增百多宗 對疫情並不明顯

香港剛舉辦了國際金融峰會、國際七人欖球賽，梁表示，無論本地人及外地人，都對放寬入境措施相當熱切，應減省影響旅客的措施。他又指，現時香港日增約5,000宗個案，相信上述活動不會令個案大增，即使增加百多宗，對整體疫情並不明顯。

招彥燾：僅咽喉樣本病毒量低未必可發現

招彥燾在同一節目表示，根據政府所指，核酸檢測需達到「多、快、準、易、平」等標準，準確度只是其中一個標準。他續指，改為僅採集「咽喉拭子樣本」後，的確會犧牲準確度，尤其如病毒量太低，未必可發現病毒。他表示，如只採集咽喉樣本，採樣時間可縮短一半，估計政府平衡了不同標準才更改採樣方式。

問到輸入個案會否增加，招彥燾表示，或會有影響，但現時入境政策下，抵港人士並非只做一次核酸檢測，之後再做檢測時會發現。他又指，Omicron病毒初時一般會出現於喉嚨，之後再到鼻腔，相信一般情況只採集咽喉都可發現個案。