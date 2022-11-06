疫情｜增4988宗確診13人離世　新患者住院數佔8.8%創一個多月新低

本港今日（6日）新增4,988宗確診個案，輸入個案亦回落至395宗，較昨日（5日）跌近百宗，佔整體個案約8%。

此外，今日再多13名患者離世，七日平均死亡人數維持約12人，平均死亡率為0.252%，而留院個案累計1,870宗，較上一日少25人，其中新增留醫病人只佔總留院人數8.8%，是近過多月以來新低。



今日疫情概覽：



-新增4,988宗確診，較昨日回落2.4%，再次跌穿5000宗水平

-輸入個案回落至395宗，佔同日確診個案7.9%。

-新增13人死亡，累計死亡人數10,470，七日平均死亡率升至0.252%，是6月10日以來新高。

-留院個案累計1,870宗，較對上一日減少25人，新增入院164宗，新增5宗危殆及4宗嚴重個案。

▼11月4日 香港國際七人欖球觀眾忘形無戴口罩▼



+ 7

新冠肺炎疫情反覆，本港今新增4,988宗確診，較昨日個案輕微回落約2.4%，當中4,593宗為本地個案，輸入個案為395宗，佔整體個案約8%。

新增395宗輸入個案中，247宗涉及機場檢測樣本、103宗涉及第一至三日樣本，餘下45宗涉及第四至七日樣本。昨日入境人數為11,564人，佔確診比率為3.42%，七日平均確診稍回落至425人，七日平均比率為3.85%。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月28日至11月3日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約90.7%（七天移動平均比例）。

截至今日凌晨零時零分，共有1,870名確診病人留醫治療，較昨日減少25人，當中有164名新增確診病人。留醫的病人中，174名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報5名危殆病人及4名嚴重病人，現時合共有35名危殆及51名嚴重病人，當中10名危殆病人正接受深切治療。

另外，今日新增13人死亡，至今本港累計死亡個案共有10,470宗。

學校方面，有三間學校各有一班需要停課七日。至於院舍方面，有8間院舍有陽性個案，分別為3間安老院舍及5間殘疾人士院舍，共有14名院友及2名員工確診，另有85名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1、樂善堂朱定昌頤養院

2、靈實胡平頤養院

3、嘉美護老院（寶田）有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1、新生精神康復會屯門長期護理院

2、鄰舍輔導會大興宿舍

3、香港傷健協會共融軒

4、禮懿軒復康中心

5、循道衛理楊震社會服務處悦翠居



▼11月1日 機場禁區離境層人氣回升▼

