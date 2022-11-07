郭卓堅司法覆核疫苗通行證及安心出行 要求法院頒令取消
撰文：鄧宇詩 朱棨新
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「長洲覆核王」郭卓堅不滿疫苗通行證及安心出行的安排，他今（7日）再到高等法院提出司法覆核申請，郭在庭外被問到會否擔心政府再次修例時，郭說：「佢要咁無面，咁無辦法。佢哋口大，我哋口細。」
申請人為郭卓堅，答辯人為醫衛局局長盧寵茂。
指新冠肺炎已非突發性
郭卓堅早前挑戰政府修例，賦權醫衞局局長廢除疑有問題的免針紙，上周被判敗訴。郭今次的申請，主要是要求法庭取消疫苗通行證和安心出行，指相關法例是針對突發性的疫情，但新冠病毒在港流行兩年多，已非突發性。
指措施反影響市民身心健康
郭在入稟狀指， 第599章《預防及控制疾病條例》 是為保護公眾健康而定立，但疫苗通行證和安心出行反影響市民的健康。他解釋，實行疫苗通行證和安心出行後，本港經濟轉差，影響市民生理，心理的健康，不符合599章疾病及預防條例中的定義。
被問到會否擔心再有修例情況出現，郭卓堅指，「佢要咁無面，咁無辦法。佢哋口大，我哋口細。」
案件編號：HCAL1209/2022
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