郭卓堅司法覆核疫苗通行證及安心出行　要求法院頒令取消

「長洲覆核王」郭卓堅不滿疫苗通行證及安心出行的安排，他今（7日）再到高等法院提出司法覆核申請，郭在庭外被問到會否擔心政府再次修例時，郭說：「佢要咁無面，咁無辦法。佢哋口大，我哋口細。」



申請人為郭卓堅，答辯人為醫衛局局長盧寵茂。

指新冠肺炎已非突發性

郭卓堅早前挑戰政府修例，賦權醫衞局局長廢除疑有問題的免針紙，上周被判敗訴。郭今次的申請，主要是要求法庭取消疫苗通行證和安心出行，指相關法例是針對突發性的疫情，但新冠病毒在港流行兩年多，已非突發性。

指措施反影響市民身心健康

郭在入稟狀指， 第599章《預防及控制疾病條例》 是為保護公眾健康而定立，但疫苗通行證和安心出行反影響市民的健康。他解釋，實行疫苗通行證和安心出行後，本港經濟轉差，影響市民生理，心理的健康，不符合599章疾病及預防條例中的定義。

被問到會否擔心再有修例情況出現，郭卓堅指，「佢要咁無面，咁無辦法。佢哋口大，我哋口細。」

案件編號：HCAL1209/2022