港大研究證新冠口服藥減門診病人死亡率　接種疫苗者未見顯著差異

今年初本港爆發第五波疫情，公營醫療系統崩潰，直到3月中引進首批新冠口服抗病毒藥物後，醫療系統的負擔才得以減輕。港大在今年2月至6月就口服藥在非住院患者的成效進行研究，發現由藥廠默沙東及輝瑞研發的兩種治療新冠肺炎藥可分別降低死亡風險24%及66%。結果現已於國際知名科學期刊《刺針・傳染病》(The Lancet Infectious Diseases）發表 。



研究亦發現，藥物在60歲以上患者及未接種疫苗患者更為有效，惟對完成接種疫苗的確診者則不太見效。被問到現時處方藥物予已接種疫苗人士是否資源錯配，領導研究團隊的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黃競浩認為，現時藥物供應充足，故可處方藥物予已接種疫苗人士，但若日後藥物不足，醫生可以按其臨床決定去考慮是否給予藥物予病人。



兩藥物死亡率減少分別24%及66%

現時病情較輕的病人可以到指定診所或私家診所拿取新冠口服抗病毒藥物，雖然已知藥物可有效減少重症及死亡率，但並未有太多就口服藥在Omicron的成效進行研究。港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黃競浩領導的研究團隊，在今年2月至6月研究口服藥對BA.2.2病毒株的成效，分析全港已確診為感染新冠肺炎的門診患者的數據，從中篩選適合服用口服抗病毒藥的病人參加研究。

研究分為兩組，分別為出現病徵後首5日內開始服用藥廠默沙東研發的莫努匹韋（Molnupiravir）的4,983名患者及及49,234名對照組患者(即無服用口服藥物)；與出現病徵後5日內開始服用輝瑞研發的帕昔洛韋（Paxlovid）的5,542名患者及54,682名對照組患者。當中未有包括入院後確診的病人、院舍病人及有嚴重腎病人士。

研究發現，服用莫努匹韋的患者每100,000人有17.9人死亡，死亡率減少約24%；而服用帕昔洛韋每100,000人有4.2人死亡，死亡率大減66%。

莫努匹韋減重症六成 帕昔洛韋減入院率24%

至於重症方面，服用莫努匹韋的患者每100,000人中有只有1.4人要用呼吸機，較對照組減少近六成，而服用帕昔洛韋則未見有明顯分別，兩隻藥在減少入住深切治療部上亦均未有明顯數據證明有效。另外，住院率方面，服用帕昔洛韋可有效減少入院率24%，而服用莫努匹韋則未見有明顯分別。

研究亦發現兩隻口服藥可有效減少60歲以上患者的全因死亡、住院率及院內病情惡化的情況。未接種疫苗患者方面，服用莫努匹韋的死亡率及住院治療方面未有太大改善，而服用帕昔洛韋的死亡率及住院治療則分別下降56%及24%，相反接種第二劑復必泰疫苗或三針科興疫苗的確診者，則不太見到口服藥的成效。

不應處方藥物予已接種疫苗人士？

連同港大早前的研究，兩隻口服藥不論對已接種疫苗的住院病人及門診病人都不見到有顯著成效，被問到現時處方藥物予已接種疫苗人士是否錯配資源，黃競浩認為，現時藥物供應充足，故可處方藥物予已接種疫苗人士，但若日後藥物不足，醫生可以按其臨床決定去考慮是否給予藥物予病人。

研究結果中帕昔洛韋在多方面的表現均比莫努匹韋好，是否代表帕昔洛韋更好？黃競浩強調，不可直接比較兩者結果，因相關比率是對比對照組而計算出來。他又指，每種治療都有不同療效，包括新冠疫苗或口服藥。研究比較服用口服藥病人與沒有用藥的病人作時，沒有用藥的病人在年齡、性別、病史及接種新冠疫苗記錄等資料都會作調整，亦因為如此研究未有包括入院後確診的病人、院舍病人及有嚴重腎病人士，以令用藥與沒有用藥的病人在風險因素相同下作共平比較。

至於口服藥對於BA.4及BA.5的效用，他則表示，由於研究期間流行的病毒株為BA.2.2，故在今次研究上無法推論口服藥對BA.4及BA.5的效用，但今年年初及年中都有不少在動物上的研究証明BA.4及BA.5中和抗體都有效。