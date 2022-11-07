疫情｜輸入個案564宗創新高　新增危重患者佔留院人數跌至2.8%

新冠肺炎疫情持續，本港今日（7日）新增5,198宗確診，當中輸入個案佔564宗，而前一日（6日）入境人數達到15,514宗。確診比率雖僅佔單日機場入境旅客3.64%，但佔整體個案10.85%，創下輸入個案、入境人數、整體個案比率的新高。 另外，再多5人死亡，本港累計死亡個案共10,475宗。



今日疫情概要：



-增5,198宗確診。

-輸入個案564宗，佔同日確診個案10.85%；相比同日15,514名機場入境人數，比率則為3.64%，七日平均比率是3.89%。

-新增5人死亡，7日平均死亡率稍跌至0.228%，累計死亡人數為10475宗。

-輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

-單日增6名病人危殆或嚴重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數跌至2.8%。



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衞生署今日公布新增5,198宗確診個案，當中本地個案佔4,634宗；輸入個案為564宗，佔整體個案10.85%，比昨日上升2.93個百分點，再創新高。新增輸入個案當中，362宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及第1至3日樣本，餘下81宗涉及第4至7日樣本。

此外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒個案維持不變。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月29日至11月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0%及約90.5%。

學校呈報方面，有1,147名學生及37名教職員確診，涉及627間學校，另有2間學校各有一班需要停課。院舍方面，今日有9間院舍有呈報個案，涉及7間安老院舍及2間殘疾人士院舍，有12名院友確診，38名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、安貧小姊妹會聖瑪利安老院 (香港香港仔黃竹坑惠福道2號)

2、樂善老人院 (香港北角英皇道294號五洲大廈3字樓B、E室及4字樓B室)

3、樂善堂梁銶琚敬老之家 (九龍黃大仙竹園南邨華園樓2字樓)

4、德福護老中心 (九龍深水埗大埔道19、21及23號三英大廈2字樓及3字樓)

5、溫浩根護理安老院 (新界長洲北社和順里9號)

6、毓華護老院有限公司 (九龍毓華街70號及毓華里51號萬年戲院大廈地下部分、毓華里57號1字樓及2字樓)

7、耆恩園護理安老院有限公司 (香港北角英皇道318至328號恒英大廈地下B2B舖、1字樓B部分及2字樓)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、匡智粉嶺綜合復康中心 (新界粉嶺靈山路23號)

2、新生精神康復會頤悅軒 (新界屯門青麟路8號1、2A及2B座)

另外，醫管局公布截至今日凌晨零時，共有1,966名確診病人留醫治療，較前一日多96人；當中有213名新增確診病人，佔約10.8%。計算近7日每日平均新入院病人為204人。

目前留醫的病人中，168名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。現時留院的危殆及嚴重病人分別有37名及52名，危殆病人較昨日增2人，而嚴重病人則增1人，當中11名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人跌至2.8%。

醫管局指出，過去一日新呈報5名確診病人在公立醫院離世。

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