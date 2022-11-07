疫情｜內地增5496宗本土個案　鄭州就過度防疫向公眾道歉

昨日（6日）內地新增本土確診個案535宗，本土無症狀感染病例4961宗。鄭州昨日召開發布會向公眾道歉稱，給民眾工作生活帶來嚴重影響，對此深表歉意。



據國家衛健委數據，截至昨日（6日）24時，內地報告本土確診病例535宗，其中包括廣東224宗，內蒙古57宗，河南42宗，重慶42宗，北京41宗，新疆30宗，山西22宗，四川19宗，湖南10宗，雲南10宗，黑龍江9宗，陝西7宗，福建5宗，山東5宗，青海3宗，甘肅、寧夏各2宗，天津、河北、江蘇、江西、湖北各1宗。無新增死亡病例。

同日報告本土無症狀感染病例4961宗，其中廣東1882宗，內蒙古976宗，新疆585宗，黑龍江281宗，河南264宗，湖南257宗，青海115宗，重慶84宗，山東、四川各74宗，湖北61宗，山西53宗，甘肅51宗，福建35宗，河北32宗，雲南30宗，北京18宗，陝西17宗，遼寧13宗，天津12宗，吉林10宗，江蘇8宗，西藏7宗，安徽6宗，浙江5宗，江西、廣西、寧夏各３宗，上海２宗。

截至昨日24時，確診病例6617宗，累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例264123宗。

鄭州官方再發聲：對公眾深感抱歉

11月6日晚，鄭州召開疫情防控發佈會，市政府副秘書長在會上表示，針對近期疫情給城市的管理和服務帶來巨大衝擊，政府工作也出現封控管控、轉運隔離、資源儲備、物資供應等一系列問題，給民眾工作和生活帶來嚴重影響。對此深感不安，並表示歉意。

這也是11月5日國務院聯防聯控機制新聞發佈會點名批評後，鄭州再次對公眾作出回應。鄭州又表示，將聽取社會、民眾意見，為群眾解決問題，堅決糾正查處「層層加碼」、「一刀切」等過度防疫行為。