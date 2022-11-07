林卓廷等涉迫人刪掉手機照片　以免示威者被追究刑責　案件開審

前立法會議員林卓廷與許智峯等4人，涉要一名男子刪除拍到「七一」示威者的照片，從而被控妨礙司法公正等罪。許已流亡海外，林等3人否認指控，案件今(7日)在區域法院開審。控方開案陳詞指，事主X在2019年7月一次光復屯門的示威現場出現，在場有人指X於同年7月1日，在警總拍到一些有示威者的片段，眾人群起要X刪除資料，X最後成功離開現場。惟他當晚再遇上該班人，並被人包圍，期間有人搶去他的手機，林及許之後亦有在場，亦有叫X刪除手機內有示威者容貌的照片，以免警方藉以追究示威者的刑事責任，許之後與其中一名人士檢查X的手機，並刪走他手機內的一些照片。



許智峯流亡被通緝

現在接受審訊的3名被告：林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）及鍾凱研（39歲，社工）。林及曾被控1項意圖妨礙司法公正罪，曾另被控1項參與非法集結罪，鍾則被控不誠實取用電腦罪和刑事損壞罪。許智峯原本亦是本案被告，他早前宣布流亡海外，法庭已發出拘捕令。

X現身示威現場被人尾隨

控方案情指，2019年7月6日，有數百名示威者在「光復屯門公園」遊行，以投訴屯門公園內有女子唱歌造成噪音。事主X當日看到一名女子被一群示威者包圍及被粗口辱罵，X上前阻止，卻激怒了一名戴口罩的女子，該女子尾隨X並拍攝X的容貌。X隨即離開現場。

晚上再被人包圍及被辱罵

X在晚上9時許，獨自到警署正門外時，被該曾尾隨他的女子見到，該女子即呼喚數名戴口罩的示威者將X包圍。X之後遭約50名示威者包圍，不斷被辱罵，又有人追問X有否拍攝到他們的片段，有人更要求X刪去手機內的照片。

2019年7月6日的光復元朗活動，有不少人參與。(詳看下圖)

林及許有份要求X刪照片

林卓廷與許智峯之後亦有到場，並與X對話，此時有示威者指X拍攝到「警總七一」事件的照片。林、許因而不斷叫X刪除手機內有示威者容貌的照片，以免警方藉以追究示威者的刑事責任，X拒絕。期間被告曾焌熙說：「我依家話俾你聽，啲相你再唔剷，呢啲相係咪值錢過你條命呢？」

許及鍾刪除X手機內部份照片

林、許之後一度離開，不久後又回來遊說X，被告鍾凱妍亦要求X交手機給她檢查，至約晚上9時30分，有示威者稱再給X 約10秒時間，若他不交出手機，便會「不客氣」、「會打他」等。X仍然拒絕，最終遭多人拳打腳踢，期間X的手機遭搶去並交給了鍾。鍾和許一起查看X的手機，同時告知其他示威者在手機發現的內容，並發現內有2019年7月1日立法會外所拍攝的照片，便將當日的所有照片刪去。

X的頭及膊有觸痛

警員其後到場，示威者散去。X報警後到屯門醫院求醫，發現其頭部及右邊膊頭有觸痛、右邊膊頭後部有發紅。

由於林卓廷於本周二至五在高等法院有案件要處理，本案將押後至本周五續，屆時將傳紹事主X出庭作供。

案件編號：DCCC 958/ 2020