已婚侍應追女租客不遂　菜刀襲女方令其下頜骨粉碎性骨折　囚4年

在內地娶妻並已為人父的侍應，在港居於父母的寮屋時，戀上同住的一名女租客，惟求愛不遂，二人關係轉差，女租客決定搬走，侍應卻在對方回家執拾時用菜刀施襲，女方頭頸多處被斬，至腮腺外露，下頜骨粉碎性移位骨折，部份手指更因傷曾不能伸展並要進行多次手術。侍應被捕後承認衝動下斬人，但稱無意傷害對方。他今（8日）在高等法院承認一項有意圖傷人罪，法官李運騰指被告自以為是，佔有慾強，明顯因遭女方拒絕而懷恨在心，痛斥其施襲手法卑劣、兇殘無恥，判他入獄4年。



被告饒樂樂（36歲，侍應）承認於2020年11月27日，在上水天平山村30號A寮屋，意圖使李小梅(34歲)身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害她。

被告饒樂樂在高等院承認有意圖而傷人，被判入獄4年。（資料圖片）

被事主拒絕深深不忿懷恨在心

李官判刑時指，事件起因為被告與事主的感情瓜葛而起，二人曾因事主搬走一事爭執，亦留意到事主案發前曾揮刀趕走被告。但從被告事發前發給事主的短訊可見，認為被告為人自以爲是，佔有欲強，明顯是因女方要搬離及擺脫他而深深不忿，懷恨在心，形容被告施襲手法卑劣。

向手無寸鐵女子施襲屬無恥之舉

李官又指，被告用上可致命的菜刀，向手無寸鐵的女子施襲，屬無恥之舉；他斬向事主要害手法凶殘，對方倒地後仍無停手，繼續無情揮刀，再斬右膝。若非事主用手阻擋，其傷勢可能會更嚴重。事主左後頸、耳背、臉頰留下長長疤痕，沒有留下永久傷害屬不幸中之大幸。基於事主意願，才未有為她索取創傷報告。

被告在內地已有妻兒

辯方求情指，被告在內地出生，已婚並育有一子，他的兒子及妻子均在內地，現正打算與被告離婚。被告當日與事主爭執，雖不至於有被挑釁的程度，但事件並非無緣無故。惟法官指，從被告發及事壬的訊息可見，被告說話惡毒，事主已不怎回覆，「無乜殺傷力」，甚至已將被告列入「黑名單」。

事主稱被告曾要求發展情侶關係

案情指，被告居於父母於上水的雙層寮屋，事主自2019年7月起租住該寮屋內的一間房。事主稱被告想與她發展情侶關係，但她拒絕，二人關係轉差，被告曾傳訊息責罵她。當日被告敲其房門，她曾向被告揮舞生果刀想趕他走。其後，事主表示會搬離寮屋，被告又再發訊息怪責她。

執拾物品時突然從後遇襲

案發當日下午，事主回寮屋執拾物品，突然感到頸部近耳朵位置被人從後砍中，轉身看見被告手持菜刀。被告凶惡地要求事主不要離開及搬走，然後再揮菜刀襲中事主的頭和頸，又把事主推倒地上，斬她的右膝。事主用右手阻擋，被告則拳打其手臂。

認衝動下斬人但稱無意傷害對方

事主後來成功逃出寮屋外，附近戶外燒烤埸職員見她全身浴血報警。警方到場後隨血跡找到寮屋，並拘捕在屋內的被告。被告錄影會面中聲稱他與事主自前年5月起發展成情侶關係。二人半年後分手，被告嘗試與事主復合不果，又指事主向他揮舞生果刀阻止他接近。案發當晚，他欲阻事主搬走，雙方發生爭執，他從廚房拿出菜刀，一時衝動下斬對方，但稱無意傷害事主。

部份手指曾不能伸展

事主的頸部左上方有10厘米裂傷，包括大面積皮膚缺損、左腮腺外露、下頜骨粉碎性移位骨折；她的前額頭皮、右腳膝蓋和前臂亦有裂傷。她需要接受骨科修復手術，部份手指不能伸展，之後有再作手術，惟手指仍然無法完全伸展，去年1月再進行手術，以修復完全切斷的伸指總肌，出院後需用石膏固定，及需接受物理及職業治療。

事主事後有抑鬱情緒

術後一年，事主稱關節僵硬及疼痛改善，右手和前臂麻痺，疤痕持續疼痛，手指及手腕則可全幅度活動。她事後亦被轉介見心理學家，發現有創傷後壓力反應及抑鬱情緒。但其後缺席覆診。

案件編號：HCCC99/2022