721白衣人襲擊　藤條打人男子囚4年3月　官指事件對社會帶來震撼

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，有人持木棍等攻擊市民。繼7名白衣人早前被裁定罪及被判囚後，另一名當日疑曾進入元朗站收費區，以藤條條及拳頭打人的男子，亦被裁定暴動及串謀有意圖而傷人兩罪罪成。他今（27日）在西九龍法院（暫代區院）判刑，暫委法官王興偉稱，該次襲擊事件對社會造成震撼，令不同政見人士進一步撕裂，辯方指示威者與政府對抗非求情理由，判被告入獄4年3個月。



被告程偉明(64歲，裝修散工)被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他於2019年7月21日，在元朗地鐵站連同其他人參與暴動，及意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。

白衣人程偉明。(劉安琪攝)

事發經過。(詳看下圖)

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積極參與卻非主導角色

法官判刑指，被告當日於晚上10時58分進入元朗站，當時手上沒有武器，後於11時07分離開，期間與其他白衣人對3名黑衣人或其相關人士施襲，曾一度使用藤條。被告離開時，曾向前往付費區的白衣人招手示意，被告明顯有積極參與第二階段的襲擊，但非主導角色，套用辯方較有幽默的說法，被告屬「遲到、早退嘅一員」。

事件令不同政見人士進一步撕裂

法官續指，事件毋庸置疑造成多人受傷，萬幸的是大部份的人傷勢並不算嚴重。話雖如此，事件對社會造成震撼，從當時嘩言與輿論可見一斑，令當時不同政見人士造成進一步撕裂。

被告有身為黑社會成員等10案底

被告近年長居內地，有工作才回返港。他有10項案底，包括身為黑社會成員、非法集結等，其中除了藏有攻擊性武器罪外，其他均發生在二至三十年前。對於辯方求情指本案示威者與政府對抗，惟法官稱此說法非求情理由，因暴動本身最令法庭關注，而非事件是否針對政府。

法官就暴動罪以4年半作量刑起點，考慮到被告十分負責任的抗辯態度，即只集中爭議身份辨認，加上被告以64歲高齡鋃鐺入獄，法庭可給予額外恩恤，額外減刑3個月，並與串謀傷人罪的2年監禁同期執行，即總刑期為4年3個月。

被告程偉明曾進入元朗西鐵站收費區內襲擊群眾，被裁定暴動及串謀傷人罪成。(資料圖片)

案情指，當晚約10時許，有白衣人衝入港鐵元朗站的付費區，以藤條和木棍等襲擊黑衣人後離開。至約晚上11時，約20名白衣人進入元朗站，在非付費區向付費區的黑衣人潑液體、投擲水樽、投擲木棍、黃色告示牌和港鐵告示牌等。數分鐘後，約有100名白衣人衝入付費區，黑衣人隨即從跑上月台方向，白衣人緊隨其後，並用木棍、藤條及雨傘追打黑衣人。直至11時14分，白衣人陸續經港鐵元朗站的不同出口散去。

曾向白衣人招手示意往月台前進

被告被拍攝到當日曾參與事發前在鳳攸北街休憩處的「保衛元朗、保衛家園」聚集。他後來進入元朗站並衝入付費區內，以拳頭及藤條對一名灰衣人士施襲，之後至少兩度襲擊人。被告另曾在進入付費區後向其他白衣人招手示意往月台前進。被告最後於11時14分經G1出口離開地鐵站。

另一案7名白衣人被告的判刑情況。(詳看下圖)

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案件編號：DCCC5/2022