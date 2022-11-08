禁煙｜盧寵茂：或提高最低合法買煙年齡　下一代永久不能合法買煙

香港吸煙與健康委員會早前倡議，禁止向2009年後出生的人購賣煙草產品，並大幅調高煙草稅100%，令每包香煙零售價上升至接近100元，其後兩年每年加稅50%，至2025年可將零售價提升至約200元。



醫務衞生局局長盧寵茂今（8日）出席「香港控煙四十周年座談會」發言時表示，會考慮參考其他地方的經驗，推出進一步措施以避免年輕人染上煙癮，包括考慮提高最低合法購買煙草產品年齡，亦研究使下一代永久不能合法購買到煙草產品。



醫務衞生局局長盧寵茂今表示，考慮提高最低合法購買吸煙產品年齡，使下一代永遠不能合法地購買吸煙產品。（資料圖片）

香港吸煙與健康委員會今主辦「香港控煙四十周年座談會」，探討香港未來的控煙工作發展。醫務衞生局局長盧寵茂致辭時表示，香港在過去40年成功將吸煙率從一九八○年代初的23%，降至9.5%，但要達致在《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》中訂下的7.8%甚或更低，仍要採取更積極進取的措施，「令非吸煙者不會染上煙癮，以及鼓勵吸煙者戒煙。」

他表示，局方一直設法降低煙草產品的吸引力，包括上調煙草稅、取締煙草產品宣傳，以及要求煙草產品的包裝上加添健康警告，以降低煙草產品的吸引力。為禁絕煙草產品對下一代的禍害，港府亦會考慮參考其他地方的經驗，推出進一步措施以避免年輕人染上煙癮，包括考慮提高最低合法購買吸煙產品年齡，並研究令下一代永久不能合法地購買煙草產品的方法。

香港吸煙與健康委員會早前倡議仿傚新西蘭訂立「無煙世代」法案，並建議禁止向2009年後出生的人售賣煙草，並大幅調高煙草稅100%，令每包香煙零售價上升至接近100元，其後兩年每年加稅50%，至2025年可將零售價提升至約200元。