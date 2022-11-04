無煙世代日後或禁買煙　香港中學生曾吸煙率7.4%　專家：復吸普遍

特首李家超在施政報告制訂了110項「關鍵績效指標」（KPI），其中一項為於2025年內，將吸煙率由現時9.5%減低至7.8%，據悉，政府計劃於明年初就進一步推低吸煙率的相關政策展開公眾諮詢，當中包括考慮仿傚新西蘭，禁止向指定年份後出生的人銷售煙草，有禁煙團體建議以2009年或之後出生作「劃線」。



政府計劃重點保護的「無煙新世代」，即約9至17歲的中小學生，吸煙率近年其實亦有下降趨勢，香港大學一項調查顯示，在2020/21學年，稱仍有吸煙的小四至小六學生比率為0.2%，較對上一學年0.1%微升，曾經吸煙比率則為2.3%，較對上一學年微降0.1%。中學生方面，稱仍有吸煙的比率為1.2%，較對上一學年的1.5%低，曾經吸煙比率則為7.4%，較對上一學年的9%有顯著減幅。



當年的食物及衞生局委託香港大學公共衞生學院，於2020年12月至2021年12月期間進行小四至中六學生吸煙情況調查，發現曾吸煙學生的比率有下降趨勢，其中小四至小六的比率由2014/15學年2.8%高位，降至2020/21學年的2.3%，中學生則由2010/11學年的15.7%，降至2020/21學年的7.4%。

有小學生7歲已吸第一支煙

調查顯示，青少年很早開始吸煙，有41.6%小四至小六受訪學生表示，在7歲或之前開始「第一煙」，中學生亦有21.6%。調查發現雖然有較高比例的中學生曾嘗試吸煙，但持續吸煙者不算多。

對於香港吸煙與健康委員會倡09年或之後出生終身禁買煙 ，曾為青少年戒煙熱線計劃總監的中大醫學院那打素護理學院李浩祥贊成相關措施，因吸煙會帶來太多的風險及壞處，認為是好的開始。雖然青少年通常吸煙的份量較少，「可能一個月幾支到一包」，但有不少長年吸煙者都是由年輕時開始，故鼓勵青少年戒煙十分重要。

青少年復吸普遍 專家：撞返帶佢食煙嘅朋友可能會食返

他指，戒煙原因大部分與經濟負擔有關，加上政府近年來在多個場所禁煙，「煙癮起時無得食煙都係其中一個原因令佢地想戒」，另亦青少年認為吸煙影響運動表現。由於青少年煙癮不深，故鼓勵青少年戒煙時會集中在心理上的輔導，如以朋輩的方式教導食煙的壞處、鼓勵青少年多運動以增加抗壓力，及遠離損友等。不過，他承認青少年雖然煙癮不深，但戒煙後復吸十分普遍，「可能佢撞返一啲帶佢食煙嘅朋友就會再食返。」

有禁煙團

新西蘭擬立法2008年或之後出生新生代終身禁買煙

新西蘭政府於去年底公佈，擬在今年內立法，禁止新一代國民購買煙草，以實現全民禁煙的目標。法例規定在2008年或之後出生的民眾，將終身沒法在當地購買煙草產品，從而確保年輕一代不會開始吸第一支煙。當地成人煙民比率高達13%，每四宗癌症中，就有一宗與吸煙有關，因此政府決心大幅推低煙民比例，目標在2025年或之前降至5%，並以零煙民為最終目標。

長遠煙草政策關注組：教育認識吸煙害處遠比立法限制有效

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律卻質疑，港府在沒有全盤禁煙策略下仿傚新西蘭做法，或會流於「得個講字」，甚至引起反效果，令「被禁買」的年輕一代想去嘗試吸煙，他認為教育下一代認識吸煙害處遠比立法限制有效，「應該等佢哋自願唔去接觸，立法禁買好似過份咗，要有選擇權利。」

他稱，支持政府參考外國控煙的成功例子，為本港控煙加入新思維。但值得留意是，新西蘭沒有對禁止電子煙及加熱煙的銷售，更認同這些產品在宏觀控煙下的減害及替代潛力，讓成年煙民有權作出選擇。