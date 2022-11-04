全面禁煙｜報販協會形容2009後出生禁買煙荒謬：朋友請又得唔得？

為降低香港吸煙率，吸煙與健康委員會倡議加煙稅，又提出可研究從2027年起，禁止2009年或之後出生人士買煙。香港報販協會主席林長富今日（4日）在電台節目質疑相關建議極不科學及荒謬，更認為社會毋須再討論相關議題：「點解係2009年？點解買煙犯法，食煙又唔犯法？朋友請又得唔得？」林長富認為，教育才是降低吸煙率最有效方法。



吸煙與健康委員會主席湯修齊昨(3日)透露早前與盧寵茂會面，對方主動提出政府正考慮倣效新西蘭等地做法，禁止向指定年份後出生的人銷售煙草。湯則建議應將「無煙世代」年份訂為2009年或之後出生人士，即到2027年本屆政府任期屆滿後，18歲或以下的人士將禁止買煙。

報販協會認為指定年份禁買煙建議不科學 大幅加煙草稅將加劇私煙問題

林長富今日主動致電港台節目《千禧年代》，批評相關建議不科學：「浪費社會資源討論，成件事都荒謬。」他又認為，社會不須再討論相關議題。

對於吸煙與健康委員會倡議明年增加煙稅100%，林長富認為相關建議源於當局沒有耐性，質疑加稅亦不會令吸煙人士戒煙。他解釋，本港煙草稅凍結近10年，不過吸煙率持續下跌，反映控煙教育成功：「太心急覺得教育慢，（政府）覺得用懲罰性（措施）效果更加好。」他認為，大幅增加煙草稅將衍生其他問題，包括私煙。

關注組籲制定理性務實煙稅策略：非毫無根據大幅加稅

長遠煙草政策關注組亦不認同大幅增加煙稅建議，關注組指，近年香港私煙問題非常嚴重，加上疫情影響經濟，在此情況下大幅加煙稅，只會令更多煙民轉投地下市場，根本無助煙民戒煙。

關注組認為現階段政府最重要的控煙工作是打擊私煙，並呼籲制定理性務實的煙稅策略，包括考慮實際情況例如經濟正在復蘇，而非毫無根據大幅加稅。