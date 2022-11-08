小巴司機大涌橋路車禍亡　衝燈司機罰款　尾隨肇事新牌司機囚16月

沙田大涌橋路去年發生嚴重車禍，駕駛瑪莎拉蒂私家車的女司機，疑看錯交通燈號下衝紅燈，緊隨的一部奧廸私家車，其剛獲車牘不足一星期的女司機疑受前車影響，跟隨著一齊衝燈，撞到一部橫過的小巴，小巴司機受撞下被拋飛，頭部被車夾在路面傷重死亡，另有兩名乘客嚴重受傷。兩名肇事女司機，早前分別承認危險駕駛，及危險駕駛引致他人死亡罪，這宗原屬區域法院的案件，今(8日)在荃灣法院判刑，法官林嘉欣形容是災難性車禍，但接受先衝燈的女司機，若非之後有重車禍，其情況一般只被判罰款，覺她毋須就之後所的車禍負責，只判她罰款1萬元，及停牌半年，撞到小巴的奧廸女司機，則被判囚16個月及停牌5年，並須重新考牌。



衝紅燈女司機稱看錯燈號

駕駛奧迪（Audi）的女被告池燕妮（33歲），承認危險駕駛引致他人死亡及身體嚴重受傷等兩罪，駕駛瑪莎拉蒂（Maserati）的女被告王萍（30歲），則承認一項危險駕駛罪。辯方求情時指王看錯交通燈號才衝紅燈。

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撞小巴的女司機領車牌不足一星期

林官判刑時透露，池在案發前不足一星期才領到駕駛執照，她已婚，曾經營婚紗店。池在案發後她遭人起底，受到網民尖銳抨擊，被診斷患上抑鬱症及創傷後遺症等精神病；王則從事證券交易工作，其夫在內地從商。

池或受到前車影響肇禍

林官稱無法知道池案發時的想法，但在疑點利益歸於被告下，接受池可能受到前車影響，或是受到同車乘客干預才緊隨衝燈，故可能是受到誤導下才不小心駛過，故判她入獄16個月及停牌。

若非之後事故王衝燈情況一般只判罰款

至於王的罪責，林官稱她非故意衝燈，如果不是繼而發生嚴重事件，相信其行為在一般情況下可以罰款了事，故採用大額罰款及停牌處理。

大涌橋路意外發生經過。(詳看下圖)

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王疑看錯燈號跟隔離線齊行駛

這宗嚴重交通事故發生於2021年6月13日，池當日駕駛著其奧迪私家車，載着其夫及一名潛在買家，於沙田圍路及大涌橋路往沙田新城市廣場方向時，在燈口停下，在她前方駕駛著瑪莎拉蒂的王，當時的交通燈號為紅燈。當指示其中2線可左轉入大涌橋路的交通燈轉綠時，身處直駛行車線的王，卻跟着毗鄰的車一同開車往前，惟當時直駛的交通燈號仍是紅燈，王駕車駛前後，在她後方的池，亦跟著王的車在紅燈下衝燈向前，並撞到正在大涌橋路往馬鞍山方向行駛的小巴。

小巴司機頭部被車身夾著重傷不治

小巴被猛撞致後翻側倒地，小巴司機及6名沒佩戴安全帶的乘客，被拋飛至小巴左邊。小巴司機的頭部被夾在車身與路面之間，重傷不治；2名小巴乘客亦受重傷。池當場被捕，王翌日自首。

案件編號 : DCCC 34/2022