大涌橋路車禍｜私家車衝擊力達4.6噸　小巴車頭擺動致翻車釀傷亡

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-06-13 19:46

不時發生嚴重交通事故的沙田大涌橋路，今午發生1死7傷奪命車禍。綠色專線小巴被私家車猛撼車身後翻側，小巴司機拋出座位，被困於車身及路面之間，救出後當場證實不治。香港公開大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強工程師經初步計算，不排除當時私家車以4.6噸的衝力撞向小巴的右車尾，導致其車頭擺動及車身轉彎，繼而向左翻側，而車上司機及乘客於車內左搖右擺，可能會在小巴翻側時，頭部撞向路面導致受傷，他提醒要佩戴安全帶，減低受傷機會。

▼▼河畔花園對開十字𠝹豆腐車Cam影片截圖▼▼

+ 11 + 11 + 11

盧覺強表示，經初步計算後，估計涉事私家車事發時以每小時40公里的時速行駛，當撞向小巴右車尾時，產生4.6噸的衝擊力。而小巴當時以時速45公里行駛，在無任何外力時，小巴在半徑大約15.7米的情況下轉彎，並不會出現翻側情況。然而，事發時小巴右身尾被猛力撞擊，車頭急速擺向右邊，車身轉彎，但其半徑僅15米，故小巴因離心力而向左翻側，並以時速30公里滑行約12.5米。他續指，車輛翻側時，車內乘客的頭部可能會撞向地面，提醒乘客應扣好安全帶，減少撞擊時身體的擺動，同時以手包覆頭部，減低頭部受傷的機會。