大涌橋路車禍｜小巴司機指涉事路段交通緊湊　憂假日司機睇錯燈

撰文： 鄧栢良 馮國良 最後更新日期： 2021-06-14 10:53

沙田大涌橋路昨日（13日）發生奪命車禍，導致1死7傷。由於大涌橋路多次發生交通意外，令人關注該路段的道路安全問題。今早記者到803號線小巴的站頭，向多名小巴司機了解平日駕駛的情況，有人形容大涌橋路交通緊湊；亦有人擔心「假日司機」駛經上址不懂看燈號，容易釀成意外。

今早記者到803號線小巴站頭了解情況，多名早更司機均表示不認識意外中的死者。惟有司機指大涌橋路交通緊湊，並形容「呢架車來嗰架車就到」，他建議有關當局或可考慮以分叉路或支線疏導交通，「唔使（所有車）逼死係十字路口」。至於有指「孭仔燈」容易令駕駛者「睇錯燈」，該名司機指要多留意交通燈號，即使在綠燈安全情況下，自己都會小心謹慎左顧右盼，「你個人心急去邊到都心急，咩燈都會照去。」

另一名早更司機阿偉則指，已駕駛803號線一年，已習慣上址的交通燈號，「係驚啲假日司機，成日睇錯燈」，他指平日駛經該路段都會小心。

至涉車禍現場今早行車已回復正常，暫未見警方或運輸署等部門到場堪察。直至上午10時有維修交通燈工人到場，惟不是維修涉事路段交通燈。

沙田大涌橋路綠Van被私家車撞翻。（林朗天攝）

▼▼▼大涌橋路私家車撞翻小巴．車Cam截圖▼▼