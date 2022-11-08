保良局嬰兒組再多一職員涉虐兒被捕　三名職員11.9提堂

繼童樂居虐兒案爆出後，另一間留宿幼兒中心、位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心亦發生兩名職員疑曾不恰當對待幼兒事件。警方今日（8日）拘捕一名25歲院舍女職員涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件明日（9日）上午將於東區裁判法院提堂。



經進一步調查，警方今日（30日）拘捕多一名28歲保良局嬰兒組院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，目前已獲准保釋候查。（資料圖片）

警方表示，今日拘捕一名25歲院舍女職員涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。該名女子已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，而於9月20日被捕的33歲女子已被暫控五項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，另一名於9月30日被捕的28歲女子亦已被暫控兩項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。

警方指，根據法例笫221章《侵害人身罪條例》第27條，任何負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊或虐待該兒童或少年人，即屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方又強調，非常關注虐待或疏忽照顧兒童的案件，並呼籲如有發現疑似虐兒事件，應該立即報警，以免兒童受到進一步傷害。