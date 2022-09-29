保良局嬰兒組兩員工涉虐兒　局方增巡視次數　日查1小時CCTV片段

繼童樂居虐兒案爆出後，另一間留宿幼兒中心、位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心亦發生兩名職員疑曾不恰當對待幼兒事件。保良局今日（29日）回應指，局方早於8月已決議成立兒童住宿服務管治委員會，現正籌備相關工作，除董事會成員、亦加入包括專業及獨立人士，以檢視及持續完善監察制度及提升服務水平，同時將進一步加密人員巡察和抽查嬰兒組閉路電視片段次數，提升至每日巡視至少6次，以及每日抽查至少1小時的閉路電視片段。



保良局指，8月決議成立兒童住宿服務管治委員會，現正籌備相關工作，除局方董事會成員外，會加入專業及獨立人士，以檢視及持續完善監察制度及提升服務水平。（資料圖片）

邀獨立人士入管治委員會 完善監察制度

局方表示，8月曾在社會服務委員會就住宿幼兒服務督導作深入討論，決議成立兒童住宿服務管治委員會。局方指現正籌備相關工作，除保良局董事會成員、亦加入包括專業及獨立人士，以檢視及持續完善監察制度及提升服務水平。

加密巡視至每日至少6次 每日抽查至少1小時閉路電視片段

局方還表示，將進一步加密人員巡察和抽查嬰兒組閉路電視片段次數，提升至每日巡視至少6次，以及每日抽查至少1小時的閉路電視片段。

局方稱，正安排支援措施，以紓緩團隊壓力，包括多項培訓以協助員工掌握正確處理幼兒行為技巧，以及辨識虐兒行為及其定義，避免作出令人誤會的行為；亦會安排臨床心理學家為有需要員工舒緩情緒，以及舉辦解說會加強與員工溝通，並再次提醒員工保護兒童的原則和要點。

保良局稱，正安排支援措施，以紓緩團隊壓力，包括多項培訓以協助員工掌握正確處理幼兒行為技巧。（資料圖片）

社署暫揭保良局嬰兒組兩職員懷疑曾不恰當對待幼兒

社署昨晚(28日)公布，轄下幼兒中心督導組督察，前日（27日）繼續到保良局嬰兒組跟進懷疑虐兒事件，期間發現事件涉及多1名職員和幼兒，該名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒。事件已交由警方跟進調查。

社署表示，本月16日到涉事中心巡查時發現一宗懷疑虐兒事件。經進一步調查後，當時事件涉及1名職員及6名幼兒，前日繼續到涉事中心翻看閉路電視片段，期間發現另1名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒。督察隨即要求營辦機構提供該名職員及幼兒的資料，並即時通知幼兒的個案社工到場跟進該名幼兒的情況；另與醫院聯絡，同日晚上安排並陪同該名幼兒送院檢查。