保良局嬰兒組再多一名職員涉虐兒　社署︰已交由警方跟進

童樂居虐兒案發生未滿一年，本港留宿育嬰園再驚爆幼童受虐醜聞。繼保良局嬰兒組兩日前被爆出懷疑職員虐兒事件，社署今晚（28日）公布，社署幼兒中心督導組督察昨日（27日）繼續到保良局翻看閉路電視片段，期間發現另一名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒，同日晚上安排並陪同該名幼兒送院檢查，事件已交由警方跟進調查。



保良局嬰兒組出現虐兒事件。(資料圖片)

社署公布，自9月16日到銅鑼灣保良局幼兒中心巡查時，發現嬰兒組爆出虐兒事件後，社署幼兒中心督導組督察昨日繼續到涉事中心翻看閉路電視片段，期間發現另一名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒。

社署指，督察隨即要求保良局嬰兒組，提供涉事職員及幼兒的資料，並即時通知幼兒的個案社工，到場跟進被虐幼兒的情況，再與醫院聯絡，在同日晚上安排及陪同幼兒送院檢查。事件已交由警方跟進調查。

保良局早前公布，發現一名員工對另外六名一至三歲幼兒，曾作出粗魯的行為，主要是在軟墊上推跌幼兒，稱會繼續翻查閉路電視片段。當時局方強調，如再發現其他不恰當行為，定必嚴肅跟進。

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼

