保良局嬰兒組再多一女職員涉虐兒被捕　准保釋候查

繼童樂居虐兒案爆出後，另一間留宿幼兒中心、位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心亦發生兩名職員疑曾不恰當對待幼兒事件。事件由港島總區重案組人員持續跟進，經進一步調查，今日（30日）警方拘捕多一名28歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，目前已獲准保釋候查。



經進一步調查，警方今日（30日）拘捕多一名28歲保良局嬰兒組院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，目前已獲准保釋候查。（資料圖片）

累計2名職員涉虐兒被捕 至少6幼兒涉案

警方9月20日起先後接獲相關部門轉介，懷疑有人在銅鑼灣禮頓道嬰兒組留宿幼兒中心不恰當對待三名男童及三名女童，年齡介乎1至3歲。

警方指，港島總區重案組人員經深入調查後，於9月20日拘捕一名33歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。

社署轄下幼兒中心督導組督察27日曾到保良局嬰兒組跟進懷疑虐兒事件，期間發現事件涉及多一名職員和幼兒，該名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒。事件已交由警方跟進調查。經進一步調查後，今日拘捕多一名28歲涉嫌虐兒院舍女職員。

警方還指，兩名被捕人已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

保良局嬰兒組目前共有2名職員因涉嫌虐兒而被警方拘捕。（資料圖片）

社署本月16日到涉事中心巡查時發現一宗懷疑虐兒事件。經進一步調查後，當時事件涉及一名職員及6名幼兒，前日繼續到涉事中心翻看閉路電視片段，期間發現另一名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒。督察隨即要求營辦機構提供該名職員及幼兒的資料，並即時通知幼兒的個案社工到場跟進該名幼兒的情況；另與醫院聯絡，同日晚上安排並陪同該名幼兒送院檢查。