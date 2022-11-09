美酒佳餚巡禮｜餐廳推西式中菜、創意雞尾酒　主打廣東歌酒吧吸客

疫情漸趨緩和，政府逐步放寬防疫措施，飲食業寒冬久違地迎來春天。本年度飲食界盛事「2022年美酒佳餚巡禮」今（9日）是活動舉行第9天，活動日期由11月1日至11月30日，為期一個月。參與的餐廳紛紛各出奇謀，昐能吸引更多顧客，包括有餐廳以創新的西式口味烹調中菜，並推出別具特色的「桂花馬丁尼」雞尾酒。



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中西融合 以西式口味煮中菜

其中一間參與美酒佳餚巡禮的餐廳是Madame Fù，餐廳位於中環歷史古蹟大館營房大樓三樓全層，提供融合中西特色的菜式，非常多元化。為響應美酒佳餚巡禮，餐廳推出創新菜式。包括餐廳招牌菜「黑松露雞」以西式口味烹調中菜。

為迎合「創意雞尾酒」的活動主題，餐廳特別設計出「桂花馬丁尼」雞尾酒，材料選用了中國白酒、杞子桂花酒、以及在威末酒中加入了叉燒麥芽糖。餐廳總經理Raul介紹「當中融入了中西特色，將東方元素與西方元素相結合。」他形容威末酒的麥香濃厚，加入叉燒麥芽糖使威末酒口感變得更溫和。

餐廳2018年開業，經歷過疫情下的困境，「因店面位於大館內，曾因疫情大館停開導致餐廳停業。」此外，餐廳在人流較少的情況下曾採取開源節流等相應措施，避免購入大量食材，減少浪費食物。

Raul對飲食業的未來持正面態度，認為近日政府放寬防疫措施及舉辦國際七人欖球賽，均有助帶動市民外出用膳氣氛，對餐廳生意有幫助。

疫下創業 首間主打廣東歌音響酒吧

坐落於中環的酒吧 CNY Bar，以音響為主題，店名極具玩味性。其中一名合夥人楊先生稱，店名「CNY」其實是廣東話拼音「臭男人」的縮寫，因酒吧的客人都喜歡「男人最愛」，如音響、雪茄、威士忌等，「我哋自稱喺Stinky Gentlemen(臭男人)。」

臭男人酒吧的誕生，源於他觀察到世界各地的音響酒吧(Listening Bar)，播放的大多是歐美音樂，不解為何香港沒有一間專門播放廣東歌的音響酒吧，「我哋就諗不如做全世界都冇人做過嘅嘢，做一間會主要打播Cantopop(粵語流行音樂)嘅酒吧，透過音樂同每位客人產生connection(聯繫)。 」

他為了讓客人在酒吧內享受到最極致的音樂體驗，購入全球限量僅3對，價值過百萬港幣的手工音響，酒吧中更經常會播放黑膠唱片，盡顯懷舊情懷。

酒吧同樣參加了美酒佳餚巡禮「創意雞尾酒」主題活動，雞尾酒中加入了歌曲和港式元素，包括以羅文的歌曲「多面體」為主題的「TheLaser」當中用了龍舌蘭酒、芫荽、金桔等材料製作而成，和靈感來自《Rage Against The Machine》樂隊的歌曲「Wake Up」則加入了本地老店劉森記麵家蝦籽、牛肉乾浸泡黑麥威士忌、濃縮咖啡、咖啡甜酒、日本黑糖漿等材料。

無懼疫情開業 源於對香港歸屬感

酒吧於2020年6月試業，正值疫情高峰期，他說，當時是源於對香港的歸屬感，「我喺香港土生土長，對呢個地方有好多感情，想繼續留喺香港透過音樂做啲嘢，疫情始終會有完結嘅一日。」

政府放寛防疫措施，他相信酒吧生意會逐漸好轉，「放寛咗營業時間，氣氛肉眼可見地變好，上週開始見到條街多咗好多人，大家好耐冇出嚟食過宵夜喇。」正因為經歷過低潮，他認為明天會更好，「香港人精神，難題梗有，要諗方法去解決佢！」

最後一批2.5萬張電子優惠券11.7派發

旅發局就「美酒佳餚巡禮」免費送出5萬張「創意雞尾酒」及「遊「酒」海岸線」的電子優惠劵，以先到先得形式派發。首批2.5萬張電子優惠券已於11月3日派發完畢，最後一批2.5萬張電子優惠券，將於11月17日上午10時起，在旅發局平台派發。

領取者需有 Discover Hong Kong 網站的電子優惠平台帳戶，未登記人士以手提電話作簡單註冊，即可參與，每個帳戶的「我的錢包」只可儲存最多一款電子優惠券，用後可再領取。