831事件案　事主X被指動作似半個武林高手　辯方質疑或令衝突升級

三名男子涉嫌在2019年8月31日參與港鐵太子站衝突事件，被控暴動等7罪案續審，聲稱是退休人士的事主X今（9日）續在區域法院接受辯方盤問，否認當日與其他乘客想趕車上的黑衣人下，並澄清只是用手勢示意他們離開，辯方律師又指X在與黑衣人衝突時，曾作出一系列動作，並形容有如：「半個武林高手的表現。」並指其行為或有可能導致衝突升級。X否認說法，並稱他當時手持膠管，只是想作勢襲擊黑衣人。



3名被告為簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲），被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫等7罪。

第三被告卓嘉豪否認暴動等罪受審。(劉安琪攝)

辯方指X似半個武林高手

事主X接受控方盤問時稱，他當日並非打算做「和事佬」，只是想幫市民，因為知道市民將會被黑衣人襲擊。惟辯方指X在車上與黑衣人衝突時的一系列動作，形容是：「半個武林高手的表現。」X不同意，並稱他當時手拎膠管只是「作勢」襲擊，而非真的襲擊。

涉案片段有人說做咩打記者

庭上播放涉案片段，聽到有聲音不斷重複說：「做咩打記者。」X同意此指控是針對車廂內一名白衣男子，他不清楚該男子有否襲擊記者，但同意對方未有否認指控。X又說：「藉口嚟㗎…以我所知，黑衣人打人一定話係打記者先，但無啲咁嘅事。」X之後又言：「我嘅觀感嚟，唔能夠作準」。

2019年8月31日，旺角至太子站有衝突發生，警員曾進入車站內執法。(詳看下圖)

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片段又顯示一名白衣男亦將一名戴白帽男出推出車廂。辯方質疑，X與該推人的白衣男，當時是想趕走車廂內的黑衣人，X不同意用「趕」一詞，又稱他只是用手勢希望黑衣人離開。律師續問X是否肯定沒有推過黑衣人，X則表示：「無直接用力推」、「我覺得唔算推囉」，但期間有可能觸碰到黑衣人的身體。

X否認其行動或導致衝突升級

辯方另質疑X與白衣男的某些行為或會導致衝突升級，包括白衣男曾推記者、X將一名男子拉起再丟在地上。X一概不同意，僅同意向黑衣人揮舞膠管有機會引致爭執升級，但之後解釋指當時有黑衣人想襲擊他，他才會揮動膠管，作勢想打黑衣人。

案件編號：DCCC 737/2020