831事件　太子站女站長遭人包圍辱罵　見有人在雨傘掩護下更衣

港鐵太子站2019年8月31日發生衝突事件，三名涉案男子被控暴動等7罪，他們否認控罪，案件今（8日）在區域法院續。地鐵站職員逐一出庭作供，旺角站站長則指，當日有人用疑似傘的物件敲打控制室的玻璃螢幕，她自覺危險須另找地方躲藏；車長則稱，他駕駛列車由旺角駛至太子站後，車門有約十多分鐘未能關上；當晚在太子站當值的女站長稱她到月台重設系統時，見有人在雨傘掩護下更衣，後來有一群人把她包圍並辱罵她。



3名被告為簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲），被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫等7罪。

2019年8月31日，旺角至太子站有衝突發生，警員曾進入車站內執法。(詳看下圖)

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車長花10分鐘才能把門關上

地鐵車長劉俊堅供稱，他當日晚上10時許駕駛往荃灣方向的列車至太子後，車廂的第6、7卡的緊急掣突然被拉下，駕駛室的閉路電視亦失去影像。劉依照中央控制室指示繼續嘗試關上車門，但系統顯示車門因「夾左野」而無法關上。直至十多分鐘後，劉才成功關上所有車門。劉指，他在案發期間一直留在駕駛室，故不清楚月台及車廂內發生何事。

女站長發現月台閉路電視被拔掉

旺角站當值女站長黃婉玲則指，當晚10時許，車站控制室的閉路電視故障。黃與同事到月台查看，發現閉路電視的電線遭拔掉。當時月台上有一群人聚集，部份身穿黑衣、戴豬嘴及黃色頭盔。黃之後返回控制室，收到通知指下層月台有乘客發生爭執，有車門無法關上，更有扶手電梯被按下停止運作鍵。及至10時18分，有人用疑似傘的物件敲打控制室的玻璃螢幕。黃認為有可能有危險，決定離開控制室到另一房間躲藏。直到將半小時後，警員到場，黃才返回控制室「車站疏散」。

太子站內有人在雨傘掩護下更衣

太子站的當值的女站長張寶貞供稱，她於晚上11時開始當值，到月台重設緊急掣時，遭約5名年輕男子以粗言穢語辱罵，要求港鐵盡快開車 。張未有理會，惟她走至監察亭時，再遭一群人包圍，另見到一群人在雨傘掩護下更衣。張因而認為情況有些失控，決定行入監察亭，惟繼續遭人群包圍，更有人用雷射筆照射監察亭。數分鐘後，警員到場，該些人才散去。

審許午續。

案件編號：DCCC 737/2020