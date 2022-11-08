831事件｜黑衣人車廂與人爭執　乘客調停遭削尖行山杖刺喉兼箍頸

2019年8月31日港鐵太子站發生衝突事件，三男涉暴動等7罪案今（8日）在區域法院續。當日在車廂受襲的事主出庭作供，指當時車廂內的黑衣人與乘客發生爭執，他欲上前調停卻遭到襲擊。他先是被削尖的行山杖刺向喉嚨致出血，再遭人從後方箍頸，之後更遭5名黑衣人以雨傘或行山杖襲擊。



3名被告﹕簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲），被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫等7罪。

第三被告卓嘉豪否認暴動等罪受審。

事主X要求黑衣人離開車廂

已退休的事主X供稱，他當晚從尖沙咀站上車後，聽到有人爭執。待列車駛至旺角站，有不少乘客下車，X遂向爭執方向靠近，見到一名白衣男子遭十多個黑衣人包圍及指罵。X認為黑衣人想「蝦嗰啲市民」，遂上前欲調停，要求黑衣人離開車廂。黑衣人之後雖離開了車廂，但在車門外逗留，繼續指罵車內乘客，之後更用膠水樽掟入車廂，乘客隨即拾起水樽還擊。

遭黑衣人以傘及行山杖襲擊

X續指，黑衣人之後揮舞手中的傘或棍，更欲衝進車廂襲擊市民，遭X用雙手阻擋。期間，有黑衣人用疑似削尖的行山杖刺向X的喉嚨位置，另有人從後箍著X的頸部，欲將X 箍至地下，X則捉緊扶手反抗。同一時間，車外的黑衣人突衝入車廂，X見狀用腳踢向黑衣人阻止。黑衣人約10秒離開車廂，但不久後約5名黑衣人再衝入車廂，用傘或行山杖襲擊X，X 則用地上拾到的一支白色膠管阻擋。

有人持滅火桶向車廂內噴

黑衣人約10秒後再離開車廂，隨後有人在門外持滅火桶向車廂內噴。X眼前白茫茫一片，當煙霧消散後，黑衣人全已難開現場。X遂行出車廂，檢查自己的傷勢，發現頸部有出血，因而要求經過的救護員為其包紮傷口。

審訊明續。

案件編號：DCCC 737/2020

2019年8月31日，旺角至太子站有衝突發生，警員曾進入車站內執法。(詳看下圖)