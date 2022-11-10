商場直播國歌舉港英旗　網媒記者認罪囚3月　國歌法生效後首案

網媒記者涉嫌在觀塘APM商場直播香港劍擊代表張家朗獲奧運金牌的頒獎禮時，在國歌開始播放時揮舞香港殖民時期的港英旗幟，從而被控侮辱國歌罪，他今(10日)承認控罪，成為《國歌法》在港生效後，首宗罪成的案件。裁判官判刑時稱，案發時眾人歡呼香港光榮的一刻，被告卻高舉港英旗幟，引來現場喝倒彩，當時商場人士眾多，被告的行為或引來不同立場人士衝突，最後無嚴重情况發生純屬僥倖，判被告入獄3個月。



被告梁恩寧(42歲)，承認侮辱國歌罪，指他在2021年7月26日在觀塘創紀之城5期的apm商場侮辱國歌。

案發當天觀塘apm商場直播張家朗奪金牌的頒獎禮。（資料圖片/張浩維攝）

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商場正直播張家朗奪金牌的頒獎禮

案情指，《國歌法》於2020年6月12日在香港生效。去年7月26日晚，apm商場直播張家朗奪金牌的頒獎典禮，當國歌奏起時，被告突高舉一面港英旗，並用旗幟蓋頭，商場內有市民發出噓聲，並大喊「we are Hong Kong」，亦有市民報警，商場職員發現被告有記一網媒記者證。警方經調查後於同月30日拘捕被告。

歷史系教授劉智鵬的專家報告指出，港英旗是香港與英國的連結，自從香港回歸後已不再使用，案發時揮舞港英旗的行為屬有意圖侮辱國歌。

被告案發前失去保安工作

辯方求情指，被告患有自閉症，低智亦偏商，自小就讀特殊學校。案發前失去保安的工作，靠傷殘津貼維生，兼任義務記者。律師又指，被告揮旗未有帶動或鼓勵他人，其他人在奏國歌時發出噓聲，與被告的行為沒有因果關係，他現已明白任何情況都要用合法途徑表達。

官斥被告輕蔑及鄙視國歌

裁判官指，本案並無相關案例，但根據侮辱國旗法，認為監禁不應少於4個月，且被告行為可能引來不同政見人士衝突，帶暴力風險，屬加刑因表，而被告自備港英旗，認為他是有預謀去輕蔑及鄙視國歌，考慮被告認罪，判他入獄3個月。

案件編號：KTCC 1220/2022