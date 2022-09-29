兩男涉發布煽動貼文影片　一人另涉篡改國歌歌詞　及國旗照配粗言

兩名男子涉嫌在網上不同平台發布具煽動意圖的貼文及影片等，其中一人並涉篡改國歌歌詞，及在國旗片圖片配上粗言穢語，兩人分別被控煽動等罪名，今午(29日)在西九龍法院提堂，總裁判官蘇惠德把兩人的案件分別押後至10月27日及11月4日，以讓警方作進一步調查，期間須還柙懲教署看管。



2名被告：蔡振諾（29歲、無業）及徐凱駿（18歲、兼職侍應），他們分兩案被控，各被控一項或多項具煽動意圖的作為等罪名。

蔡被控一項煽動罪

蔡所涉煽動罪指他於2021年1月15日至2022年9月22日期間，在LIHKG發布及或持續發布陳述、相片和圖片，意圖引起憎恨或藐視中央或香港特區政府，並煽惑他人使用暴力等。

徐另被控3項意圖侮辱國旗或國歌罪

徐則被控一項煽動，及3項意圖侮辱國旗或國歌罪名，指他於2020年5月28日至2022年9月27日，在LIHKG、Discord及YouTube發布，及或持續發布陳述、相片、片段和圖片，內容念煽惑他人用暴力，或對司法憎恨及藐視等內容。

控罪指徐涉篡改國歌歌詞

徐另面對3項涉及侮辱國歌及國旗的控罪，指他於2020年6月12日至2022年9月27日期間，故意發布經篡改的國歌歌詞；及在2020年9月10日至2022年9月27日期間，故意發布以任何方式侮辱國歌的情況；並在2021年10月8日至2022年9月27日，故意發布以塗劃或玷污國旗或其圖像的方式侮辱國旗的情況。

控方透露需時查核筡的出入境紀錄，要求徐的案件押後至11月4日再訊。蔡振諾的案件則押後至10月27日再訊，期間兩人需還柙。

案件編號：WKCC 3505,3506/2022