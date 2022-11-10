9.29衝突｜女被告稱到現場錄爆玻璃聲　官稱令人費解　裁3人罪成

2019年9月29日有市民發起「全球反極權遊行」，其後爆發警民衝突，多人被捕。其中3男女早前否認暴動罪受審。法官陳廣池今（10日）在區域法院裁決時，逐一反駁3人的辯解，對於一名女被告聲稱想到現場錄取爆玻璃的聲音，陳官直言這種「興趣大過天」的想法令人費解，不信女被告會為錄音達至忘我境界，並視危險於不顧，最後裁定3名被告全部罪成，案件押後至12月1日判刑，以待為眾被告索取背景報告，3人期間須還柙。



三名被告：何家洛（25歲）、黃韻思（35歲，女）、何普光（22歲），同被控1項暴動罪，指他們於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動。何普光另再獨自再否認1項襲警罪。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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不信被告想找到垃圾桶才棄傘

法官裁決指，首被告何家洛自言當時因催淚彈而淚流不停，他就必然身處於暴動現場。再者，當日現場兵荒馬亂，何竟任由陌生人幫他洗眼，若然對方使用的是腐蝕性液體，其雙眼將會受傷。至於從現場獲得的雨傘等裝備，何稱想找到垃圾桶才扔掉。法官認為當時地面滿佈雜物，不相信有人會有閒心指控其亂拋垃圾。另何之後逃入公廁，離開時沒有帶走豬嘴及雨傘，在公廁外被捕時亦未有向警方提及，明顯是不想增加被檢控的風險，終裁定其暴動罪成。

黃聲稱到現場作田野錄音

至於女被告黃韻思，法官不相信她當日到現場純粹是為了田野錄音。黃早前亦承認過去曾參與合法遊行，可見其社會意識不弱，她進行田野錄音時怎會不先了解情況。再者，黃稱進行田野錄音沒有特定目的，法庭不明白她為何偏要向暴動中心進發。

不信黃為錄意達至忘我境界

另黃自辯稱當時是追溯爆玻璃的聲音到政總一帶，而這聲音明顯來自暴徒的破壞，身材並不高大的黃卻在身處險境的情況下，仍有閒心、興趣大過天的想法前往，其做法實在令人費解。法官認為黃當時只是「一心二用」，參與非法集結的同時，若有靈感便會作錄音，而不相信黃到達忘我境界，視危險於不顧，僅為田野錄音去到現場，終裁定其罪成。

全副武裝明顯欲參與暴動

就被告何普光，法官形容其當日「成副武裝」，身上有10支生理鹽水、2包繃帶，還有頭盔、護目鏡、豬嘴等，明顯意圖參與暴動，裁定其暴動罪成。至於何面對的另一項襲警罪，由於涉事警員亦坦言不清楚何是想反抗還是襲擊他，控方亦未有提出改控拒捕罪，終裁定其襲警罪脫。

案件編號：DCCC 238/2021