圖文解構最新防疫措施｜持黃碼可剪髮入麻雀館　睇戲要符合一條件

疫情趨平穩，港府今（10日）宣布再放寬防疫措施，11月17日起持黃碼者可允許進入多個處所，包括理髮店、入宗教處所及遊戲機中心等，但一些會除下口罩的處所，如餐飲處所、美容院及按摩院等仍不可進入。



另外，室外體育處所的觀眾席、馬場的室外範圍及表演場所亦在11月17日起容許飲食，政府轄下的露營地點及其他室外康樂設施可以重開，健身中心內可允許超過12人的訓練小組或課堂無須再每位參加者之間相距1.5米。



醫務衞生局副局長李夏茵表示，回顧過去兩周疫情發展，本地個案數字平穩，維持在4000宗及5000宗，而醫管局服務亦有空間回復正常，故決定有序放寬社交距離措施，由11月17日起，遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、會址、麻將天九耍樂場所、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所將轉為被動查核處所，意味著持黃碼者可允許進入。另外，商場、百貨公司、街市／市集及超級市場仍為被動查核處所，沒有改變。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



值得注意的是，如相關處所容許飲食則仍不可進入，舉例如持黃碼者想進入戲院，只可進入不准飲食的戲院，公眾溜冰場由於容許顧客於運動時不佩戴口罩的，故如要進入公眾溜冰場仍要帶口罩。另外，一些會除下口罩的處所，如餐飲處所、美容院及按摩院等仍不可進入。

除此之外，政府轄下街市，改為被動查核疫苗通行證及安心出行，門口不會有專人檢查，與私人街市看齊。室外體育處所的觀眾席、馬場的室外範圍、表演場所亦在11月17日起容許飲食，政府轄下的露營地點及其他室外康樂設施可以重開，健身中心內可允許超過12人的訓練小組或課堂無須再每位參加者之間相距1.5米。

Ｑ：現時的主動查核處所及被動查核處所分別有什麼？

Ａ：主動查核處所：餐飲處所、酒吧／酒館、浴室、健身中心、公眾溜冰場（容許顧客於運動時不佩戴口罩時）、 電影院和表演場所（容許顧客飲食時）、 派對房間、美容院及按摩院、夜店／夜總會、 卡啦OK場所、體育處所、游泳池、郵輪（「即公海遊」）

被動查核處所：遊戲機中心、遊樂場所（容許顧客於運動時不佩戴口罩的公眾溜冰場除外）、公眾娛樂場所（電影院及表演場所容許飲食時及主題公園內的餐飲處所除外）、 會址（會址內的餐飲處所及其他適用表列處所除外）、麻將天九耍樂場所、活動場所、 理髮店／髮型屋、 宗教處所、商場、百貨公司、街市／市集及超級市場

Q：什麼是主動查核及被動查核場所？

A：主動查核場所，即處所負責人須查核市民的安心出行及疫苗通後，才可以進入，只有持「藍碼」者才可以入內。

被動查核場所，即處所負責人不須查核市民的疫苗通，就可以進入，持「藍碼」及「黃碼」者均可以入內。不過，如遇上執法人員執法，市民仍須出示安心出行及疫苗通，情況如身分證一樣，市民必須要隨身帶著身分證，否則如在執法人員執法時無法出示，則為違反規列。

Ｑ：如接種不夠疫苗，是否仍可以進入被動查核處所？

A：不能，現時進入任何表列處所，仍需完成接種三劑疫苗。即使持「黃碼」者，亦要符合接種疫苗要求。

Ｑ：如我不在戲院飲食，是否可不出示疫苗通行證？

A：不一定，如市民進入的戲院為可飲食的戲院，即仍會被查核疫苗通行證，除非相關戲院是不允計飲食，才不用出示疫苗通行證。同樣如要進入容許顧客於運動時不佩戴口罩的公眾溜冰場、容許顧客飲食的表演場所，都要出示疫苗通行證供查核。