市民欲取消疫苗通行證提覆核被拒　上訴庭稱已裁定未侵害基本權利

有市民欲要求政府撤銷疫苗通行證政策而提出司法覆核，他並在申請書提倡念佛持咒等提升免疫力，法庭以其濟助非法庭認可拒絕其申請。該市民不服提出上訴，上訴庭今（10日）下判辭指，上訴人提上訴時只稱：「大家的事情不清楚，希望大家可以去終審法院法庭見面說清楚。」並加入14頁佛經，法官認為上訴人並無提出實質理據，拒讓他作上訴之餘，下令他需支付訟費。法官並重申，早前在兩宗同類申請中，已表明疫苗通行證極其量令市民生活上構成不便，但無侵害市民的基本權利。



上訴人為鍾宋旺，建議答辯人則為行政長官辦公室。

上訴人鍾未旺要求取消疫苗通行證被拒提上訴被拒。（資料圖片）

鍾申請的濟助非法律所認可

鍾今年2月入稟要求覆核政府實施疫苗通行證的決定，他在表格「所尋求的濟助」一欄寫上：「生死有命、因果自負、共同生存、天清地寧」、「慈悲燈明、彰顯正理、全速護主、忠義愛國」等字句。高院法官陳嘉信翌日裁定他沒有在表格中正確列明所尋求的濟助，其所尋求的濟助不是法律所認可的，拒絕鍾的申請。

未列濟助已足以駁回其申請

鍾早前提出上訴，上訴庭法官區慶祥和林雲浩今在判辭指，鍾申請司法覆核時未列出任何在法律上認可的濟助，不符合規定，法庭單就此點，已有足夠理由駁回其申請。

上訴文件附14頁佛經

兩官又指，鍾有責任在申請表格中清楚提出理據，令法庭在考慮申請時，不用費勁地從不完整或雜亂無章的資料中組織理據。但他在該表格中附上32頁文件，其中有14頁為佛教經文，明顯與申請無關。其餘的文件中，亦未能提出可爭辯的理據。

早前裁定通行證未侵害基本權利

法官又指，高院法官在近期兩宗同類的司法覆核申請中，均指出疫苗通行證限制市民進入商場，極其量僅在生活上構成不便，非侵害基本權利；即使真的限制了市民基本權利，亦非絕對權利，鍾完全未能證明政府防疫規例違法或違憲。

鍾在上訴申請時，僅稱：「大家的事情不清楚，希望大家可以去終審法院法庭見面說清楚。」上訴庭認為，表格內容並非針對陳官判決的上訴理由，明顯缺乏理據，拒絕批出上訴許可。

案件編號：CACV99/2022