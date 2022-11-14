歐洲倡廢膠廢衣成固體回收燃料　轉廢為能應對減排能源危機

新冠疫情在全球各地逐漸緩和，不少國際城市已重新「開關」。闊別近3年，筆者早前終於 「衝出香港」，遠赴英國參與大型工程界國際會議，與來自全球各地的工程專業真正「面對面」交流，戰戰兢兢地感受除下口罩對話的舒暢。今次有機會與各國與會者談及當前的能源問題，而碰巧舉行會議的英國地區正受俄烏戰爭影響而出現能源危機，令能源短缺的討論份外熱熾，這些交流分享或許有可能給各國帶來從中「取經」的機會，得以應付日益嚴重全球化的環保及能源問題。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



英國的能源危機持續，早前已有報道指，俄烏戰爭導致能源市場動盪，若供應英國的天然氣嚴重不足加上天氣寒冷，當地住戶今年需要面對嚴峻冬天或有機會遇上限能，暴漲的電費令當地市民生活百上加斤，有估算英國的困難戶會由往年的每十戶有一戶升至每五戶有一戶，而通脹升到雙位數字。

筆者記得早前抵達當地時，看到城市內不少有人居住的民居，在晚上仍關著室內電燈，向當地的士司機了解始知，原來不少人為節省高昂電費，晚上亦選擇盡量不去開燈以減少電費開支。此舉變相減少了整體用電量及碳排放，但亦屬民眾無可奈何之舉，而面對日益嚴重的氣候變化和能源問題，仍是要多花心思令大眾提高節能意識去減少用電，以應對逼在眉睫的危機。

如英國當地大力提倡達至「零排放」，可透過六大方向，包括減少買新衣物、少吃肉、減少搭飛機、有效率使用物資、延長車輛壽命，或不擁有及不追逐更換新智能科技產品等去達至成果，有調查指若所有方法得以切實執行，可令未來的碳排放量減少三分之一至四分之一；當地亦有團體提倡不少個人化極進取的指導性減碳排放運動，如購買一件衣物或物品後，至少使用7年才將其丟掉更換，提出3年才乘搭一次飛機等，雖然部分建議或較難實行，但至少可引起更多討論從而提高市民對環保節能、減少製造廢物及碳排放的關注。

會議期間有歐洲國家與會人士亦提出應做好更細致的垃圾分類，將部分未能回收再造的物料，如塑膠或衣物混合處理製造成「固體回收燃料」，可用於鍋爐作為環保燃料，藉以產生熱能和蒸氣，這些能源亦可用於工業或電熱聯供等用途。

其實除了一般住戶和商廈等，24小時運作的醫院設施亦耗費大量能源和電力，筆者多年來積極引入不少節能減排的新技術和思維，期望將不少醫院的能源使用量減至最少，並增加能源使用效率。經多年和同事們一起努力，筆者早前有幸代表所屬機構獲得由電力公司主辨、獨立第三方專業評審頒授的能源管理大獎，在節能減排方面的成績亦可算獲得肯定。同時筆者期望今次經英倫之旅的分享，可為本港環保工程業界帶來更多參考，齊手為本港在減排減碳和提高市民節能意識方面迎來進一步的發展。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

