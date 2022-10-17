時任警涉發煽動言論案　女水警殉職警網留言：應該死咗不過係抵死

水警女總督察林婉儀在反走私行動中墮海殉職，一名時任警員涉及F心份acebook的不同網頁，包括警隊的專頁留下負面言論，包括：「女幫辦應該死咗啦」及「不過係抵死」，從而被控發布煽動言論案。時任警否認指控，案件今(17日)在西九龍法院開審，證人供稱，他們從發言帳戶的一張照片上的車輛，追查到被告，並發現被告曾轉載立場新聞的報道，並留言稱：狗官死一個點夠。



被告崔駿民（26歲），否認一項作出具煽動意圖的作為罪，指他於2021年9月25日至2021年9月28日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在 Facebook 發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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警網留言指女幫辦抵死

警長黃明浩供稱，案發時他隸屬於網罪科的網絡情報組，主要職責是查看網上數碼媒體，及討論區等有否可疑事件，或有否牽涉刑事控罪。2021年9月28日，黃在警察Facebook專頁發現由用戶「Chun Chui」發出的兩則可疑留言。黃形容「Chun Chui 」的留言與其他留言很不同，十分負面，包括：「（警徽頭像）換黑色啦，水記女幫辦應該死咗啦」及「不過係抵死」。黃遂將兩則留言截圖紀錄。

專頁照片追查到被告的車輛登記

黃翌日發現「Chun Chui 」的Facebook專頁， 發佈了一張與一輛車的合照。黃根據該車的車牌號碼追查，發現該車登記在被告名下，黃遂截圖並通知上司。

偵緝警長鄒偉健則供稱，他於2021年9月29日凌晨到馬鞍山警署，向剛下班的被告調查一宗紀律違紀案件。被告在郭要求下交出身上兩部手提電話，並在郭問其手機有否密碼時，即交出密碼。鄒之後帶被告到房間內進行紀律調查口供，同時檢查該兩部手機。

轉載新聞留言：狗官死一個點夠

警方在白色手機中除了發現上述兩則留言外，另發現他曾在Facebook 中轉載《立場新聞》三篇有關林督察失蹤的新聞，分別留言指「最好就死撚埋喇」、「希望有得認🐟啦」及「狗官死一個點夠」。至於另一部黑色手機，鄒檢查後發現手機內主要是遊戲程式，故之後交還被告。

審訊明續。

案件編號：WKCC4617/2021