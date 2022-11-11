映水芙蓉前主廚涉索賄助下屬夫婦晉升　兼妨司法公正　被廉署起訴

川菜餐廳「映水芙蓉」前主廚，涉嫌在2019年10月至今年5月期間，多次收取下屬夫婦賄款，以協助兩人繼續獲餐廳僱用和晉升、加薪，在廉政公署調查期間，涉案主廚更涉嫌兩度煽惑該下屬向廉署作虛假陳述，今日（11日）被廉署落案起訴貪污及妨礙司法公正共8項罪名。被告獲准保釋，以待下周二（15日）在九龍城裁判法院答辯。



被告鐘聲案發時為映水芙蓉餐飲有限公司主廚，廉署指映水芙蓉在廉署調查期間提供全面協助。（映水芙蓉fb圖片）

被告鐘聲（40歲），為映水芙蓉餐飲有限公司（映水芙蓉）前主廚，被控3項代理人索取利益、3項代理人接受利益，以及2項煽惑他人作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，合共8條控罪。

控罪指，2019年10月至2022年5月，映水芙蓉設有兩間分店。案發時，被告為主廚，負責監督廚房運作，及向公司建議員工調職及晉升，案件中涉嫌行賄的夫婦為其下屬。

被告涉向丈夫索取2至4萬港元賄款 以維持其妻獲僱用

被告涉嫌向該當中的丈夫索取2至4萬港元賄款，以維持其妻獲映水芙蓉僱用，並以相同目的從該丈夫收取一筆1萬港元和一筆1萬元人民幣的賄款。

廉政公署。（資料圖片）

廉署調查期間 被告涉嫌兩次煽惑涉事丈夫作虛假陳述

被告又涉嫌兩度向該丈夫索取每月1,000港元及額外單一筆2,000港元的賄款，以及從對方收受2,000港元，以協助他在映水芙蓉轉換崗位、加薪2,000港元及獲得晉升。廉署接獲貪污投訴後展開調查，在調查期間，被告涉嫌兩次煽惑該丈夫向廉署作虛假陳述。

廉署：映水芙蓉在廉署調查期間提供全面協助

廉署指，映水芙蓉絕不容許其僱員利用職權索取或收取利益，映水芙蓉在廉署調查案件期間提供全面協助。