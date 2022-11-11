強制檢測︱55幢上榜　涉寶翠園、星匯居及曉峯灣畔等　沙田區最多

醫務衞生局公布最新強制檢測公告名單，11月11日有55幢大廈上榜，東區及沙田區各有六幢大廈因出現確診者上榜佔最多，包括筲箕灣東威大廈2座、愛蝶灣3座、筲箕灣廣場麗文苑、馬鞍山翠擁華庭11座、曉峯灣畔1座、聽濤雅苑4座等。上榜住宅中亦包括私人屋苑，包括將軍澳新都城2期6座、馬鞍山翠擁華庭11座、曉峯灣畔1座、掃管笏愛琴海岸7座、薄扶林寶翠園3座等。



另外，大圍新翠邨新俊樓及屯門兆禧苑順禧閣兩幢大廈因污水樣本呈陽性，即沙田區共有7幢大廈上榜。當局提醒，相關人士須在明日（12日）及後日（13日）內檢測。



+ 2

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。18區當中以東區及沙田區佔最多有六幢大廈上榜，上榜大廈有筲箕灣東威大廈2座、愛蝶灣3座、筲箕灣廣場麗文苑、鰂魚涌英皇道 971 號英皇大樓、北角丹拿花園5座和北角城市花園9座。

沙田區的六幢大廈則分別為大圍金獅花園金華閣、恒峰花園1座、沙田銀禧花園7座、馬鞍山翠擁華庭11座、曉峯灣畔1座、聽濤雅苑4座。

+ 1

屯門區及觀塘區則有五幢大廈上榜，屯門區的大廈分別為屯門兆康苑兆偉閣、青棉徑5號金寶大廈、美樂花園3座、寶怡花園2座及掃管笏愛琴海岸7座。觀塘區的五幢大廈則是觀塘安泰邨錦泰樓、協威園B座、康寧道23號仁安大廈、翠屏（北）邨翠樟樓及藍田藍田邨藍泰樓。

另外，因應在大圍及屯門採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，涉及大圍新翠邨新俊樓及屯門兆禧苑順禧閣。

政府明日會於薄扶林置富花園及深井碧堤半島重開臨時流動採樣站。至於在中西區進行檢測的市民，除可使用位於堅尼地城及中環原有的檢測點外，亦可善用近日新設位於西湖里遊樂場（近港鐵西營盤站A出口）的社區檢測站。

11月11日強檢大廈：

將軍澳東港城 8 座



將軍澳海翩滙 7 座



將軍澳新都城 2 期 6 座



大圍金獅花園金華閣



大圍恒峰花園 1 座



沙田銀禧花園 7 座



馬鞍山翠擁華庭 11 座



馬鞍山曉峯灣畔 1 座



馬鞍山聽濤雅苑 4 座



大埔大埔廣場宜興閣



大埔運頭塘邨運臨樓



粉嶺粉嶺中心 B 座



粉嶺牽晴間 3 座



粉嶺綠悠軒 6 座



上水旭埔苑唐湖閣



元朗富達廣場 C 座



天水圍天恩邨恩頤樓



天水圍栢慧豪園 3 座



天水圍嘉湖山莊美湖居 4 座



屯門兆康苑兆偉閣



屯門青棉徑 5 號金寶大廈



屯門美樂花園 3 座



屯門寶怡花園 2 座



掃管笏愛琴海岸 7 座



東涌藍天海岸影岸‧紅 A 座



深井碧堤半島 9 座



荃灣西樓角路 168 號荃豐 中心



荃灣荃灣中心昆明樓



荃灣福來邨永嘉樓



葵涌祖堯邨啟敬樓



葵涌新葵興花園 C 座



筲箕灣東威大廈 2 座



筲箕灣愛蝶灣 3 座



筲箕灣筲箕灣廣場麗文苑



鰂魚涌英皇道 971 號英皇大樓



北角丹拿花園 5 座



北角城市花園 9 座



薄扶林置富花園富豪苑



薄扶林寶翠園 3 座



鴨脷洲南灣 5 座



鴨脷洲海怡半島御柳居



11月11日污水樣本陽性須強檢大廈：

大圍新翠邨新俊樓



屯門兆禧苑順禧閣

