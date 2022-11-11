政府分別突擊荃灣及粉嶺兩廈　32人違強檢令當中21人共罰21萬元

多個政府部門今日（11日）兵分兩路，到早前被納入強制檢測公告的荃灣環宇海灣和粉嶺榮福中心各一幢大廈進行執法行動，一共檢查515人，兩廈分別有28人和4人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中21人發出了10,000元定額罰款通知書，為政府庫房進帳21萬元。

▼政府今年以來在多區圍封檢測情況▼



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地政總署聯同荃灣警區和衞生署，今早到荃灣環宇海灣五座的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查245人，當中28人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測，政府向其中17人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由今日上午約8時開始，至上午約11時結束。

環宇海灣有17名居民違強檢公告各罰款1萬元。（資料圖片）

至於北區民政事務處就聯同大埔警區和衞生署，今早到粉嶺榮福中心第六座的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查約270人，當中4人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向這4人發出10,000元定額罰款通知書，行動今日上午約8時15分開始，至上午約11時15分結束。

榮福中心有4名居民違強檢各被罰一萬元。 （資料圖片／蔡正邦攝）

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

▼11月10日 強制檢測大廈名單▼

