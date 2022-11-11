疫情︱增5599宗確診　輸入個案回落近兩成至398宗　本地XBB增4宗

本港今日（11日）新增5,599宗確診個案，包括398宗輸入，較昨日大幅回落近兩成。多10宗死亡，累計死亡人數為10,511。學校呈報725宗個案，涉490間學校，有8間學校共8班因爆疫要停課。本地新變異病毒株個案新增6宗，包括4宗XBB及2宗BQ.1.1個案。



衞生防護中心今日（11日）公布，截至11月11日零時零分，中心正調查過去24小時新增5, 201新冠病毒陽性檢測的本地感染個案，當中包括1,210宗核酸檢測陽性個案（645宗確診、464宗無症狀感染及101宗狀況待定個案）以及3,991宗快速測試陽性個案。

新增398宗檢測陽性輸入個案，當中包括347宗核酸檢測陽性（70宗確診、249宗無症狀感染及28宗狀況待定個案）及51宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，209宗涉及機場檢測樣本、115宗涉及第一至三日樣本，餘下74宗涉及第四至七日樣本。

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至於新變異病毒株情況，截至11月11日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現215宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，本地個案中亦累計發現22宗XBB(新增4宗)、15宗XBD、一宗BA.2.75.2及27宗BQ.1.1(新增2宗)亞系個案。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月2日至8日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及89.5%（七天移動平均比例）。

今日新增10宗死亡個案，截至11月11日零時零分，於第五波疫情（由二○二一年十二月三十一日起）期間共錄得10,298宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10,209宗及85宗，以及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10, 511宗。

學校今日呈報725宗個案，涉490間學校，有8間學校共8班因爆疫要停課。院舍方面，有10間安老院及4間殘疾人士院舍出現個案，共24名院友及職員染疫，96人要隔離檢疫。

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