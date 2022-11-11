疫情｜過去一周七成死者因染疫亡　醫管局：病情不嚴重可居家隔離

疫情持續，醫院管理局昨日（10日）公布，過去一周經急症入院的確診者和死亡數據的分析結果，發現有60%入院病人是因確診入院，而有70％死者則是因為染疫病逝。醫管局總行政經理劉家獻今日（11日）在電台節目表示，當局公布有關數據，是希望市民能掌握現時疫情的情況，減少憂慮，亦能讓當局精準地調配資源、治療適合的病人，尤其是要為冬季流感和新冠夾擊未雨綢繆。



▼11月10日 疫情記者會▼



劉家獻早上在港台節目《千禧年代》表示，醫管局分析過去一周，經急症室入院的確診病人數據，當中有60％因確診而需要入院，其餘病人則是因為其他醫療原因，他強調醫生是因於臨床判斷病人入院的主因，若確診者的病徵輕微或無其他疾病，便可選擇居家隔離。

另外，醫管局昨日亦公布，過去一周的染疫死者中，約70%的死因與新冠有關，餘下30％則是基於病人的自身疾病。劉家獻指，內科、感染科和深切治療部專家會一同審視個案的病情，才判斷確診者是否因染疫而病逝，坦言當中部份個案在專家研究後，亦覺得屬「灰色、未必知」，惟有關個案較少。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片／周穎瑤攝）

他指，昨日並非首次公布上述數據，但再次披露相關數據，是希望讓公眾掌握新冠引致入院和死亡的情況，讓市民得悉並非所有確診者均因新冠離世，而且本港將受冬季流感和新冠兩大疫情夾擊，有關數據亦能讓當局，精準地調配資源、治療適合的病人，包括安排風險較高、有長期病患的確診者入院。

醫管局早前放寬指引，讓被列為密切接觸者的員工，若無病徵，而快速測試呈陰性便可在翌日復工，劉家獻指，新措施實施首日有80多名員工復工，第二日則有100多人，強調員工提早返回工作崗位的同時，仍有其他措施減低感染風險，包括員工要每日做核酸測試、上班要配戴N95口罩、單獨用膳，上下班要直接回家等，員工的打針比率已高達99%。