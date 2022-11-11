港大發展局合推語音導賞港大及附近13歷史建築　掃描二維碼即有

香港大學、發展局文物保育專員辦事處和古物古蹟辦事處共同策劃「賞．識港大歷史建築」項目，今天（11日）舉行開幕禮。該項目標榜是香港就文物教育歷史建築推出的首個語音導賞項目，涵蓋港大校園及附近十三幢歷史建築，其中七幢建築的外部已被列為法定古蹟。



開幕禮由發展局局長甯漢豪和確診新冠病毒後剛康復的港大校長張翔主禮。校方表示，「賞．識港大歷史建築」是「大灣區文物建築高峯論壇」其中一項活動，促進區内文物建築保育、活化和教育推廣方面的交流，並探索未來的合作路向。語音導賞涵蓋港大校園及附近十三幢歷史建築，其中七幢建築的外部已被列為法定古蹟，包括本部大樓、大學堂、孔慶熒樓、鄧志昂樓，馮平山樓、儀禮堂及梅堂，以及六幢被評級歷史建築與水務相關的設施。每幢建築物都有着獨特的歷史，訴說着不一樣的故事。

「賞．識港大歷史建築」項目下的法定古蹟和歷史建築均加設二維碼（QR Code），參觀者利用智能手機掃描後，即可聽取各歷史建築的語音導賞，了解這些歷史建築背後的故事，並欣賞建築特色。

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張翔表示，過往一些未能親身到港大校園或行動不便的人士，可透過語音導賞技術得以共享古蹟之旅，「創意科技若未能惠及至個人，讓每個人都擁有參與的機會，科技便變得沒有意義。」他表示，將成立一個特別基金，善用新科技帶來的機遇，用以推廣保育大學的歷史建築。

甯漢豪表示，這項活動正是呼應「大灣區文物建築高峯論壇」提出的其中一個主題，就是要拓闊和進深文物建築的推廣和教育，在文物保育的紮實基礎上，將珍貴的歷史建築向大眾推廣。