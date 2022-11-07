【皇都戲院】歷史地標70周年　全新飛拱建築標誌暗藏保育致敬之意

【皇都戲院/ 歷史建築/ 保育】上世紀一個重要的歷史地標皇都戲院，是香港演藝殿堂的見證者。香港一直都是娛樂文化名城，在藝術文化、音樂、演藝等多方面都有著輝煌的歷史，可惜在歷史的洪流之下，皇都戲院經歷過多次改建最後於90年代末結業，幸好近年得以重啟保育計劃，並在尊重傳統的同時，融入時代元素進行革新設計，今回就來看看皇都戲院藉著70周年而最新釋出的標誌，寓意著皇都即將以全新面貌重生成為新一代的文化綠洲。



新世界提供相片

皇都戲院的前身是於1952年落成的璇宮戲院，位於有「小上海」之譽的北角，曾經擔當著重要的文藝傳承者的角色，將大量世界經典的音樂、歌舞以及電影在本地呈現，上映過著名經典《仙樂飄飄處處聞》，不少世界頂級大師及組合都曾在內演出，如英國作曲家Benjamin Britten、日本松竹歌舞團、維也納兒童合唱團，以至是華語流行曲先驅歌后鄧麗君等，而且他們的演出有些更是本地首演的，可見得皇都的重要地位。

皇都戲院天台的桁架建築「飛拱」（新世界提供相片）

於2020年，皇都戲院公開拍賣並由新世界集團投得，隨即展開皇都戲院保育計劃，保留並修復這座一級歷史建築，包括天台的桁架建築「飛拱」以及門外的「蟬迷董卓」浮雕。經過兩年多的歷史研究、搜集文物以及記錄口述歷史的過程，慢慢重整出皇都於50至80年代的文化樂章。

藉著踏入70周年，特意向其歷史致敬，以皇都昔日標誌為藍本，以現代設計重新演繹，加上保育團隊過去兩年來搜集的文物，包括舊門票、戲橋、制服等作為參考，近日終於釋出全新的皇都復刻標誌，當中用上了特別設計字體由右至左臨摹出「皇都」二字，並仿照「飛拱」而設計出整體圖案，至於用色方面則以象徵劇院帷幕的酒紅色及金色為主調，寓意著皇都重生以及傳承過往輝煌娛樂文化。

皇都踏入70周年，新世界發佈新皇都戲院標誌，靈感源自保育團隊搜集的文物，參考皇都昔日標誌及天台桁架建築。（新世界提供相片）

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另一方面，周年慶亦為大家帶來沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》以紀念過去70年的璀璨輝煌，在餐飲方面由K11 MUSEA內米芝蓮一星中菜餐廳「夜上海」主理，特別參考50年代夜總會餐單而精心設計。晚宴亦呈現出一幕幕昔日精彩場景，包括逾20件珍貴舊物包括50年代電影戲橋、多款不同舊戲票及昔日照片等。皇都戲院是為本地音樂文化重要的推動角色，於是亦邀請「香港DJ之父」Andrew Bull精心編排歌舞表演，令來賓穿梭於50年代歌舞昇平的璇宮戲院舞廳、60年代中西文化交融經典金曲夜總會歌廳，以至到70、80年代香港輝煌的士高狂熱舞池，實是匠心獨運的設計。沉浸式歌舞晚宴過後，《皇都之夜》菜單依然可以於「夜上海」餐廳的網頁接受公開預訂讓人再三細味歷史的味道。