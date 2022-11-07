皇都戲院外牆正敲鎚勘察　準備保育復修　目標在2026年完工

獲評為一級歷史建築的北角皇都戲院，今年踏入70周年。新世界發展前年宣布復修及保育戲院，兩年過去，新世界表示，其外牆飽歷風霜，團隊已圍封整幢建築物，正準備復修外牆及內部，目前進度理想，目標以2026年內完工。



前身為璇宮戲院的皇都戲院於1952年落成，今年踏入70周年。兩年前新世界透過強制拍賣，以底價47.76億元投得皇都戲院大廈，統一全部業權，之後宣布修復及保育戲院。

新世界表示，已在坊間和建築物內搜集近千件文物，去年已運走及保存皇都內部具歷史價值的物件，包括戲院座椅、商舖招牌等；亦向約50位與皇都相關人士訪談口述歷史，以了解皇都過去。

保育團隊勘察皇都戲院各處結構狀況，尤其天台部分，用上「敲鎚勘察」方式。（新世界提供相片）

另外，保育團隊正準備復修外牆及內部，今年亦勘察皇都各處結構狀況，尤其天台部分，並用上「敲鎚勘察」方式。新世界續指，戲院的外牆飽歷風霜，保育團隊已圍封整幢建築物，運用非破壞性的化學物料，期望讓皇都外牆最早期的面貌重現，著手復修整個外牆。新世界稱，整體工程目前進度理想，目標續以2026年內完工。

皇都戲院踏入70周年，新世界發佈新皇都戲院標誌，靈感源自保育團隊搜集的文物，參考皇都昔日標誌及天台桁架建築。為紀念皇都戲院70周年，新世界日前舉辦歌舞晚表演，邀請與皇都有關的人士出席，以50至80年代歌舞為主題致敬。