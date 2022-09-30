團體申改梅窩窩田綠化帶作保育區　內有土沉香、華南錐等易危植物

創建香港及嘉道理農場暨植物園等向城規會提出申請，建議將梅窩窩田村東北一幅「綠化地帶」，改劃為「自然保育區」地帶。申請的規劃綱領中指，擬議改劃地點現時主要由具高生態價值的樹林覆蓋，當中有20種原生喬木或灌木被視為具保育價值，包括被列為「易危」的土沉香等，並形容該地點為「生態復育區」。



團體希望透過相關改劃申請，令當局可理解該地點對大嶼山甚至香港的獨特保育意義和自然遺產價值，並避免進行任何可影響該地點的工程或活動。



近23萬呎綠化帶處梅窩窩田村東北 被樹林覆蓋

相關改劃申請由團體「EagleOwl On Lantau」代表Paul Melsom、創建香港及嘉道理農場暨植物園提出，並由創建香港創辦人司馬文擔住代理人。相關地點面積約21,312平方米，即22.9萬呎，屬政府土地。團體提出將該用地由現時的綠化地帶，改劃為自然保育區。申請地點目前被樹林覆蓋，而北面和東面與北大嶼郊野公園（擴建部分）接壤，而南面和西面則被綠化地帶所包圍。

申請人指與義工在約20年前在申請地點內植樹

文件中指出，申請人Paul Melsom與義工在約20年前在申請地點內進行植樹，樹苗初期由漁農自然護理署捐贈，及後轉由嘉道理農場提供。

內有86種原生喬木或灌木 20種具保育價值

另外，團體指申請地點內有不少具保育重要性的本地物種，根據嘉道理農場植物專家的今年7月及8月的實地考察，該地點內有86種原生喬木或灌木，當中20種被視為具保育價值，包括國際自然保護聯盟「瀕危物種紅色名錄」中被列為「易危」的土沉香和華南錐，以及被列為「瀕危」的華南青岡及濱海槭等。

團體又表示，相關地點內的樹種多樣性比香港其他典型的原生次生林為高：「多種具保育價值的物種在同一地點共生，亦構造了申請地點獨有的生態價值。」文件指樹林自然生長不但可以令毗連的郊野公園免受邊緣效應影響，亦可促進稀有植物及倚賴其生長的昆蟲、鳥類及哺乳類族群再生。

相關地點面積約21,312平方米，即22.9萬呎，屬政府土地。（規劃綱領截圖）

申請改劃為自然保育區 避免任何工程

團體希望透過將申請地點改劃為自然保育區，令政府及市民亦理解該地點對大嶼山，甚至香港的獨特保育意義和自然遺產價值，並期望能避免進行任何可影響該地點的工程或活動，從而讓該處樹林內的本地物種及生態系統進—步成熟和發展。

團體又認為，相關申請並沒有任何發展建議，因此有信心改劃不會對申請地點的視覺、排水、交通、環境及生態等造成任何負面影響；申請亦符合梅窩北分區計劃大綱草圖内的整體規劃意向，以及政府為大嶼山所提倡的「北發展、南保育」政策。