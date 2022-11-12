屋宇署證錦上路站柏瓏一期16條支柱鋼筋安裝不符圖則　拆支柱重建

《香港01》周四（10日）報道，港鐵錦上路站私樓「柏瓏」第一期無按圖則施工，屋宇署指部份支柱鋼筋安裝錯誤，但沒有收到發展商呈報，周五（11日）派員到地盤巡查。署方周五深夜表示，地庫層其中16條仍在建造階段的鋼筋混凝土支柱，用以穩定主鋼筋的鋼箍筋的安裝間距及數目與批准圖則不符，註冊結構工程師發現事件後，已要求承建商把欠妥的混凝土支柱拆除，及按照批准圖則重新建造。



屋宇署指現階段無發現證據顯示有故意偏離批准圖則的情況，亦無發現負責人員所採取的跟進工作違反守則及條例，但已要求註冊結構工程師提交改善措施，以防止同類情況再次出現，並會監察修正工程的執行情況。



▼11月11日 屋宇署到港鐵錦上路站「柏瓏」第一期地盤巡查▼



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屋宇署：接獲傳媒查詢前並無收到相關通知

屋宇署表示，因應傳媒查詢，署方周四（10日）下午向註冊結構工程師了解，得悉柏瓏一期地盤工程進度，及於工程進行期間，該註冊結構工程師發現部份支柱因鋼筋安裝出現錯誤，故要求註冊承建商進行相關修正工程。註冊結構工程師認為有關欠妥事項並不會構成即時危險，故並沒有向屋宇署報告，署方於接獲傳媒查詢前並無收到相關通知。

該署周五派員到地盤視察，負責工程的註冊結構工程師亦同場到場人員解釋有關情況。署方表示，視察發現地盤樁帽工程已經竣工，並已開始地庫層工程，包括建造樁帽上的鋼筋混凝土支柱，而相關支柱並無明顯結構危險。

主鋼筋鋼箍筋安裝間距及數目與批准圖則不符

該署表示，查核批准圖則及相關地盤監察紀錄，包括由相關適任技術人員在檢查地盤時發現有欠妥事項而根據《地盤監督作業守則》填寫的「不一致及糾正報告」(表格B) 後，得悉於地庫層其中16條仍在建造階段的鋼筋混凝土支柱，用以穩定主鋼筋的鋼箍筋的安裝間距及數目與批准圖則不符。註冊結構工程師發現事件後，已要求註冊承建商把欠妥的混凝土支柱拆除，及按照批准圖則重新建造，有關修正工程已在進行中。

該署續指，經向負責的註冊結構工程師了解並檢視現場情況和工程團隊備存的記錄，署方認為是次由註冊結構工程師發現工程出錯並要求進行修正工程，顯示現行規管及監管制度發揮其有效作用。署方現階段無發現證據顯示有故意偏離批准圖則的情況，亦無發現負責人員所採取的跟進工作違反守則及條例。儘管如此，該署已要求註冊結構工程師提交改善措施，以防止同類情況再次出現，並會監察修正工程的執行情況。

根據《地盤監督作業守則》，在工程進行期間，若註冊建築專業人士、註冊承建商，以及他們的適任技術人員發現有欠妥事項，需按既定機制啟動有關程序及予以糾正，以及當有關事項會構成即時危險，須向建築事務監督報告。

▼11月10日 港鐵錦上路站柏瓏第一期出現工程問題▼



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發展商：項目工程進度及樓宇結構安全

柏瓏發展商宏鍵有限公司表示，項目地盤現處地庫建設階段。監督團隊早前進行例行檢查期間，發現部份柱身鋼筋安裝工序與審批圖則有出入，隨即要求總承建商全面檢查及跟進，包括於相關位置進行修正方案，確保符合所有相關條例要求。

宏鍵稱有關方案已獲註冊結構工程師同意及確認，修正工程現正進行中。施工期間團隊已做妥防塵及防噪音等保護措施；又稱非常重視項目質素，並貫徹執行既有嚴謹品質管理系統。宏鍵重申，整體項目工程進度及樓宇結構安全及質素不會受到影響。

柏瓏為港鐵錦上路站上蓋物業，由和置業、嘉華國際，以及中國海外發展等合作發展。