港鐵列車出軌｜荃灣綫七站暫停服務　荃灣過海、去觀塘點搭車

港鐵今日（13日）早上再度發生列車出軌及車門飛脫事件，一輛荃灣綫列車駛入油麻地往中環方向時，車頭出軌，四道車門脫落。意外發生後，現時荃灣綫來往荔景至佐敦站暫停服務，共有7個車站受影響。

荃灣綫為過海或往九龍東必經路線，事發後不少習慣乘搭港鐵的市民，一下子不知怎算。《香港01》在下文為讀者整理資料，就荃灣至美孚往返九龍東及過海，以及身處停服務車站一帶如何乘搭交通工具，作出乘車建議。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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觀塘綫太子、旺角及油麻地站如常服務

受意外影響，現時荃灣綫佐敦站往返荔景站均暫停服務，包括美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角及油麻地站。

不過與荃灣綫重疊的觀塘綫太子、旺角及油麻地站，仍然如常服務；荃灣綫荔景往返荃灣和佐敦往返中環也維持服務。

荃灣過海可選東涌綫或西鐵綫

假設由荃灣出發，若乘客欲過海，現已不能沿荃灣綫直抵金鐘站，必須要在荔景站落車。乘客可在荔景站轉往東涌綫乘至香港站，再行至中環站乘搭港島綫，轉乘兩次，按港鐵的資料，乘車連香港站至中環站步行時間，總共要32分鐘，與坐荃灣綫相若，不過香港站至中環站頗遠，步行佔當中8分鐘。

另外，乘客亦可選擇另一條路線，可在荔景站轉乘東涌綫，並在南昌站轉坐屯馬綫往紅磡，然後轉乘東鐵綫往金鐘站，轉乘共三次，車程需時36分鐘。

除了港鐵外，乘客亦能選擇經西隧的過海巴士往金鐘，包括930（荃灣愉景新城往返會展站，可在金鐘站下車）、930X（荃灣愉景新城往返會展站，可在金鐘站下車，比930少站）、934（荃灣灣景花園至灣仔菲林明道，可在力寶中心下車）等。不過巴士時間較長，930X要40分鐘以上。

荃灣綫佐敦站往返荔景站均暫停服務，包括美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角及油麻地站。觀塘綫的太子、旺角及油麻地站維持服務。（梁鵬威攝）

荃灣往觀塘要轉車三次

若要由荃灣往觀塘，以往乘客可由荃灣站直接前往太子站，再由太子站轉乘觀塘綫直達觀塘站。不過受意外影響，乘客同樣要先在荔景站下車，故無法在太子站轉綫。

倘要繼續乘搭港鐵，乘客或要使用較迂迴的路線。先在荔景站轉坐東涌綫至南昌站，再在南昌站轉坐屯馬綫至鑽石山站，然後再在鑽石山站轉乘觀塘綫至觀塘站，即合共要轉車三次，港鐵資料顯示約需51分鐘。

此外，乘客亦能乘搭九巴40（荃灣麗城花園至藍田麗港城），或乘搭290、290X、290A，在黃大仙站轉乘往觀塘的巴士。

荃灣綫佐敦站往返荔景站均暫停服務，但有關安排只影響荃灣綫，現時若希望前往太子站至油麻地站，乘客仍能使用觀塘綫，服務不會受阻。

深水埗往尖沙咀建議坐巴士

若由深水埗往尖沙咀，則建議乘客可乘搭不同巴士路線。由於現時荃灣綫太子、旺角及油麻地站暫停服務，故若仍然希望乘坐地鐵，便只能在佐敦上車，或到荔景站轉車至南昌站，轉乘屯馬綫往尖東。

若從深水埗過海往金鐘，最快則可乘坐58X、59X或67X巴士，前往旺角東後，再轉乘東綫往金鐘站。

仍能前往太子至油麻地站

值得留意是，有關安排只影響荃灣綫，即觀塘綫仍然維持服務。現時若希望前往太子站至油麻地站，乘客仍能使用觀塘綫，服務不會受阻。

因此，假設想由美孚往黃大仙，除了乘搭6D、40號等巴士路線外，亦可乘坐巴士（如6C、2X線），再由太子站或旺角站轉觀塘綫往黃大仙站。

港鐵提供免費接駁巴士來往荔景站和佐敦站。（王潔恩攝）

有免費接駁巴往8地

另外，港鐵現正提供免費接駁巴士來往荔景站和佐敦站，可接載顧客前往太子、深水埗、長沙灣、荔枝角、美孚、荔景。有需要的乘客可乘坐接駁巴直抵目的地，或在太子、美孚、荔景轉綫。