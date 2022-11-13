列車甩門│荃灣綫服務受阻逾12小時　港鐵需付2500萬元罰款

港鐵再發生嚴重事故，繼去年底有列車車門於銅鑼灣站鬆脫後，今早（13日）荃灣線油麻地站亦有列車「甩門」，現場所見至少四道車門甩脫。由於港鐵荃灣綫荔景至佐敦站服務暫停，按港鐵票價機制，由於港鐵出現服務嚴重延誤，需繳交罰款。截至傍晚6時半，荃灣綫服務受阻已達10小時，換言之，已最少需付1,750萬元，未能於今晚9時半前搶修成功，則港鐵須繳付罰款上限即2,500萬元。



港鐵晚上8時公布，今晚至收車前都未能恢復列車行駛該路段服務，由於在9時半後已停駛達12小時，罰款已達「封頂」金額，之後的再延誤時數毋須撥入計算。



▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



服務延誤逾四小時後 每小時罰款250萬

港鐵一年內第二次發生「甩門」事件。今早約9時半，荃灣線往中環方向的一列車，在駛入油麻地月台時，首卡車廂轉向架偏離路軌，即車廂脫軌，令車輛撞向月台，路軌旁設備有損毀，共有2組車門即合共四道車門移位「甩脫」，事件令荃灣線荔景往返佐敦站的列車服務暫停。

按照港鐵罰款機制，罰款額以列車服務延誤時數累進計算，首四小時罰500萬元；若延誤逾四小時，其後每小時需繳250萬元罰款，「封頂」上限為2,500萬元，即達12小時或以上。截至傍晚6時半，荃灣綫服務至今已受影響達10小時，換言之，已最少需付1,750萬元，倘港鐵未能於今晚9時半前搶修成功，予荃灣綫服務復常，則港鐵需繳付罰款上限即2,500萬元。

翻查資料顯示，去年銅鑼灣站「甩車門」事故，延誤合共兩小時52分鐘，根據機制須罰款300萬元，不論是復修時間及罰款金額均遠低於今次事故。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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今次事故罰款已比去年16宗總罰款為多

若按年計算，港鐵去年的嚴重延誤事故達16宗，需按機制罰款合共1,900萬元，前年則罰款1,500萬元，共涉八宗嚴重延誤事故。至於2019年則共罰款8,650萬元，是自有機制以來金額最高的一年。

（香港01製圖）

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌路軌現場▼



罰款將撥入票價優專帳戶

按港鐵票價機制，有關罰款會根據「分享利潤機制」及服務表現安排撥入票價優惠帳戶。港鐵提交的罰款，將會以每程3%車費折扣形式回饋乘客，每年為期最少6個月。

按機制，罰款會以2,500萬元為「封頂」，值得注意是，列車服務延誤包括港鐵控制範圍內因機件故障或人為因素導致的服務延誤及暫停，乘客行為和惡劣天氣等不會納入。

現時的罰款機制於2017年6月生效，是政府第二次就港鐵公司票價調整機制中，調高各級罰款金額及最高罰款額。新一輪的票價調整機制檢討將於2023年完成，預計政府將於明年與港鐵商討有關安排，「服務表現安排」下的罰款金額會否提高或下降，將會包括在相關討論之中。

▼11月13日，港鐵在列車出軌後提供免費接駁巴士服務▼

